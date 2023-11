Dacia říká, že Black Friday je takový podvod, že v pátek raději úplně zastavila prodej po internetu před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dacia

A Rumunům velmi dobře rozumíme. Stal se z toho ve většině případů tak prázdný marketing, že seriózně uvažující automobilka s ním ve jménu blaha svých klientů nemůže chtít mít nic společného.

Nemáme nic proti slevovým prodejním akcím, v poslední době je to nakonec možná jediný způsob, jak nakoupit výhodněji než Petr Fiala. Problém je v tom, že hranice mezi skutečnou akcí a akcí na oko, která existuje pouze jako marketingový nástroj, jako prázdné lákadlo na slevu, která ve skutečnosti neexistuje, se v poslední době značně stírají. Zejména v českých obchodech mám nejednou pocit, že určité zboží bývá týdny prodáváno nesmyslně draho jen proto, aby poté mohlo být týden „v akci” nabízeno za vlastně normální cenu.

S tzv. černým pátkem i u nás známým spíše jako „Black Friday” je to podobné. V USA to kdysi to býval seriózně míněný způsob, jak o prodlouženém víkendu okolo Dne díkůvzdání oslovit široké publikum navštěvující obchody a v akcích mu „vnutit” zlevněné skladové zásoby ještě před koncem roku, ale co je z toho teď? V USA už jsem dlouho nebyl, a tak nechci soudit, evropské pojetí Black Friday je ale od začátku tristní.

Jen velmi krátce to byl skutečný černý pátek, později to bylo několik černých dnů, pak černý týden, černé týdny, černý měsíc... A co je vlastně Black Friday dnes? Černý rok? No je to spíš hloupost, prázdná nálepka na nic. Čest těm, kteří skutečně přichází s akcemi a něco zlevňují, zběžným pohledem jsem ale v posledních týdnech zjistil, že „Black Friday” je skutečně po řadu týdnů běžící marketingová akce pokoušející se prodat cokoli za více či méně obvyklé ceny. A rády se k tomu přidávají i automobilky se všemožnými pseudoakčními nabídkami, které nestojí za pozornost.

Nejsem sám, kdo tento pocit má. Dacia, která se pořád snaží bojovat na straně racionality, dokonce zašla tak daleko, že Black Friday nepřímo označila za podvod. A nejenže nic zvláštního nenabízí, dokonce zastavila na celý den online prodeje aut, aby se prázdného šílení neúčastnila vůbec. „U Dacie je Black Friday prostě normální pátek,” řekl k věci Luke Broad, šéf značky ve Velké Británii. „Černý pátek může spotřebitele snadno přimět k tomu, že utratí za produkty, které nepotřebují - o tom Dacia není,” řekl dále s tím, že dobrou hodnotu za peníze získáte u u této značky po celý rok. „Dnes si můžete odpočinout s vědomím, že naše auta jsou vyrobena odolně a vydrží, takže si můžete dát pauzu a zítra si u nás nakoupit s jistotou, že pořád získáte tu nejlepší hodnotu na trhu,” dodal.

Zajímavý přístup, kterému tleskáme. A máme pocit, že může u zákazníků bodovat víc než „černé cokoli”. Ostatně sama Dacia cituje ve své tiskové zprávě průzkum, podle kterého je přes 70 procent Britů přesvědčeno o tom, že Black Friday je trik anebo rovnou podvod. A nezřídka tomu tak bohužel prostě je.

Dacia v černém pátku, který trvá už většinu roku, nepojede až do té míry, že včera raději úplně zastavila online prodej. Klobouk dolů. Foto: Dacia

Zdroj: Dacia

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.