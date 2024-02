Další německý gigant končí s Teslami, odradil ho extrémní pokles hodnoty nakoupených aut před 8 hodinami | Petr Miler

Po autopůjčovně Sixt tu máme další velkou německou firmu, která už odmítá dál nakupovat Tesly. A velmi snadno může skoncovat s elektromobily jako takovými. I pro SAP jsou moc drahé.

Vždy, když vidím nějaké oznámení velké korporace chlubící se nákupem elektrických aut do své flotily, říkám si, co tu či onu společnost k takovému rozhodnutí vedlo. Musela vydat mnohem víc peněz na nákup vozů, které pro ni odvedou mnohem méně práce. Jistě, spousta firem s miliardovými zisky to na své bilanci prakticky nepozná, neměly by se ale zrovna podnikatelské subjekty chovat racionálně, tedy efektivně v každé situaci? Protože když je neefektivita přípustná zde, může být také přípustná tady a ještě támhle a kde to skončí? Obrátit miliardové zisky v miliardové ztráty je s tímto přístupem velmi snadné.

Tušili jsme, že touha po „zelené” image a nutnost „prokazovat udržitelnost” před zraky EU budou pro nesmyslné nákupy podobných aut ještě chvíli stačit, ale také to tak být nemusí, jak ukazuje poslední krok německého SAPu. Softwarový gigant, z jehož 110 tisíc zaměstnanců znám ze svého hlavního oboru asi každého druhého (to je samozřejmě žert), používal Tesly a její Modely 3 v poměrně velké míře. Stejnou chybu ale znovu neudělá, jak informuje německý Handelsblatt.

Německý softwarový gigant od těchto vozů odchází podobně jako Julia Roberts v Leave The World Behind. Důvod? Správce vozového parku firmy Steffen Krautwasser to uvádí jednoznačně: Extrémní ztráty hodnoty těchto vozů, které komplikují plánování financování nákupů firemních automobilů a představuje přílišné finanční riziko. Firmě vadí také nekonzistentní a nevyzpytatelný harmonogram dodávek Tesel, to je ale spíše okrajový faktor.

Že by tedy zas jednou vyhrály peníze? To je ale překvapení. Dodejme, že tento krok přichází poté, co jiný německý gigant, autopůjčovna Sixt, za za halasného výprodeje skončila s Teslami též, mj. ze stejného důvodu. Je opravdu těžké si představit, že by nějaký soudný správce firemního autoparku nechal společnost přejít jen na tyto vozy, bylo by to učiněné finanční harakiri.

Tesly Model 3? Už ne v garážích SAPu, už ne. Jak to asi dopadne s elektromobily jiných značek?

