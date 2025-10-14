Další novinka Mercedesu ukazuje, že to nejhorší z posledního nového modelu bude značka cpát všude
Další novinka Mercedesu ukazuje, že to nejhorší z posledního nového modelu bude značka cpát všude
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Není tomu dlouho, co Mercedes-Benz na mnichovském autosalonu IAA Mobility představil novou generaci třídy GLC. Toto SUV se vůbec poprvé dočkalo elektrického pohonu, který počítá s bateriemi o kapacitě 94 kWh a dvěma motory naladěnými na 490 koní. Značka poukazuje hlavně na dobíjecí výkon až 330 kW (cca 1/30 rychlosti tankování paliva, se kterým prý bude možné dočerpat energii na 300 kilometrů za 10 minut. To ale jen když u ideální dobíjecí stanice začnete dobíjet v ideální moment vybití baterie, v ideální moment skončí a pak s vozem pojedete ideální úspornou jízdou. Že realita bude úplně jiná, asi nemusíme dodávat.
Spíš než na techniku chceme ovšem připomenout nově pojatou čelní masku nového GLC, která se setkala s masivní kritikou. Pokud tedy zvolíte elektrické provedení EQ, můžete si připlatit za podsvícený panel, který tvoří 942 bodů. Skrze ně pak mohou zářit diody, přičemž automobilka našla inspiraci pro tvar u ikon jako Mercedes 600 Pullman nebo různé verze třídy S z 60. až 80. let minulého století. U nich byl nicméně místo LEDek v hojné míře využíván chrom.
Publikum na to reagovalo skutečně vesměs negativně jako na něco lacině kýčovitého, přesto značka ještě v Mnichově avizovala, že totéž hodlá naroubovat také na příď nové třídy C. Nyní automobilka odhalila první snímky dalšího nového konceptu, jehož čelní partie „zdobí” - hrajte překvapené - opět diody stylizované do ikonické masky. Kdy se ovšem odhalení vozu, který duchovně navazuje na dvoudveřové S Cabrio a Coupe, nebylo upřesněno. Jediné, co se ví, je, že kontroverzní masku bude značka používat prakticky u všeho, co přijde.
Wagener totiž uvedl, že podsvícený panel se pro značku stal „jiskrou pro kreativní impuls“. Nový koncept tak má předcházet dalším zajímavým věcem, což zjevně značí ještě širší použití velkého množství LEDek, než se předpokládalo. Automobilka tak znovu dává klientele najevo, že její názor pro ní není vůbec důležitý. Když se totiž kritika obrátila vůči designu EQS, které se následně stalo takřka neprodávaným, Wagener za vším viděl hlavně neschopnost zákazníků přijmout něco skvělého. Podle něj elektrický sedan pouze předběhl dobu.
Také GLC následně dostalo prakticky od všech, kdo jeho masku viděli, palec dolů. Co tedy Mercedes hodlá udělat? Nasadit ji pomalu na každou svou novinku, aniž by si uvědomoval, že co sedlo na auta v sedmdesátkách, mimo jiné i proto, že sladěn s tím byl zbytek vozu, to dnes působí jako pěst na oko. Dříve jsme si mysleli, že automobilky zpětnou vazbu publika arogantně ignorují, teď máme spíš pocit, že ji pečlivě sledují - a preferují následně to, co se maximu lidí nelíbí, co skoro nikdo nechce. Podle toho ale pak vypadají jejich pozdější obchodní výsledky...
Třícípá hvězda v poslední době dělá vše proto, aby případný úspěch té které novinky zarazila hned na úvod. Kromě nevhodného pohonu jim totiž dodává také kontroverzní vzhled, přičemž nový koncept zjevně nebude kráčet jiným směrem. Chytré, že? Foto: Mercedes-Benz
Zdroje: Mercedes-Benz, Gorden Wagener@Instagram
