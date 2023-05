Další nový ostrý Mercedes bude další čtyřválcová katastrofa, natočili ho při testech na okruhu před 2 hodinami | Petr Miler

Němci sází vše na zelenou kartu a jejich mašinérii neunikne nikdo a nic. Po smutně čtyřválcovém Mercedesu C63 od AMG dostane stejný pohon i nové kupé CLE od AMG, které zaskočí hned za několik současných modelů naráz.

Mercedes-Benz byl během moderní éry své existence po léta automobilkou, která se vyhýbala neblahým dobovým trendům. Pod vedením technika Dietera Zetscheho se firma bránila nesmyslům typu tříválcové motory a zůstávala nebývale věrná objemným šesti- a osmiválcovým jednotkám. Však ještě minulá generace Mercedesu třídy C mohla dostat motor 4,0 V8, nikdo jiný už osmiválec v této třídě tou dobou nenabízel.

To všechno ale odnesl čas. Automobilce dnes vládne Ola Källenius, který bude trvat na elektrickém pohonu pro všechny modely až do sebezničení. A než se dostane k tomuto „konečnému řešení”, zahrne nabídku hybridními pohony. Modely 63 od AMG tak už nebudou mít osmiválce a povětšinou si budou muset vystačit s jednotkami 2,0 turbo s elektrickým doplňkem. Stalo se to v případě třídy C a nazvali jsme to dvoutunovou katastrofou, parodií na předchůdce. V případě nového kupé CLE se podobný příběh bude zjevně opakovat.

Svědčí o tom přiložené záběry ze Severní smyčky Nürburgringu, kde se právě prototyp nového CLE prohání ve vrcholné verzi. Tento model nahradí hned několik dvoudveřových aut značky, neboť typy jako SLC, kupé třídy S, kabriolet třídy S nebo AMG GT Roadster se stanou minulostí. CLE od AMG by se tak měl hodě snažit, aby zaujal, ale nedělá to. Podle záběrů očividně znovu nedisponuje větším než dvoulitrovým motorem s elektrickou podporou. To znamená relativně nízký stabilní výkon spalovacího motoru a vysokou hmotnost danou složitým pohonem a ne úplně malými akumulátory, prostě klasickou neblahou kombinaci dobíjecích hybridů. U normálních aut může nějakým způsobem fungovat, u sportovních derivátů bude vždy problematická.

Pokud vám uniká, proč Mercedes kráčí tímto směrem, do značné míry devastuje svou nabídku a podporuje EU v jejích krocích mířících právě tím směrem, je to klasická „korporátní pohádka”. Jako firma na jednu stranu chcete mít možnost si svobodně nabízet, co chcete, už na ekonomce vás ale naučí, že od určité velikosti jsou pro vás tržní omezení vlastně dobrá, protože kolem vás vytváří vodní příkop zamezující konkurenci se prosadit. A tak se stanete jejich spolutvůrci. Bylo to tak vždy, jsme ale přesvědčeni, že automobilky zašly tentokrát příliš daleko, příliš ignorují potřeby svých vlastních klientů a s elektricko-hybridní „revolucí” totálně míjející představy zákazníků dříve nebo později tvrdě narazí.

Současný Mercedes-AMG C63 S dostal motor 2,0 turbo s elektromotorem. Pro auto tohoto ražení je to z podstaty problematická koncepce, přesto ji dostanou i další AMG s označením 63, mimo jiné nové CLE, jehož prototyp můžete vidět v akci níže. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: CarSpyMedia@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.