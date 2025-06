Další silniční Formule 1 Mercedesu lehla popelem, při jízdě začala hořet. Pro automobilku je stále větším prokletím včera | Petr Miler

Může se zdát, že se nic až tak mimořádného neděje, však snad každý model auta občas z různých důvodů postihne požár. Tady se ale množství shořelých exemplářů, o kterých je to veřejně známo, blíží 1 procentu. A to je zvlášť u takové vzácnosti velký problém.

„A zas je jich o jednu míň,” říkal slavně Homer Simpson ve „svém” seriálu, když po neúspěšné kandidatuře Springfieldu na pořádání olympijských her, při které ovšem sám uspěl s návrhem maskota Springyho, jakési personifikované pružiny, splachoval do záchodu nepoužité pružiny, které si kvůli tomu pořídil. Stejná slova dnes mohou opakovat u Mercedesu, když jim samy od sebe do propadliště dějin mizí silniční Formule 1 zvané AMG One.

Auto, o kterém sám šéf firmy řekl, že ho s kolegy z představenstva musel pro výrobu schválit opilý, je už léta pro celou třícípou hvězdu pořádnou osinou v zadnici. Idea osadit silniční vůz skutečnou technickou z Formule 1 byla pochopitelně od začátku lákavá, nakonec ale máme pocit, že to byl jeden velký nesmysl. Motor vozu beztak musel být použit ve značně upravené podobě a bez rozsáhlé elektrifikace vůz by nebyl zase tak rychlý, s ní pak trpí značně nestálou dynamikou. Výměnou za použití této techniky navíc přišel skoro nekonečný vývoj, který způsobil řadu tragikomických situací. Třeba tu, když někdejší pilot F1 Mercedesu Valtteri Bottas dostal auto šest let po objednání a dva roky potom, co už pro Mercedes nejezdil.

Výsledkem je navíc velmi komplikovaný stroj, jehož údržba bude ruinovat i milionáře. Samozřejmě vzniklo něco výjimečného se zcela neopakovatelnou aurou a je velmi pravděpodobné, že za 20, 30, 40 let budou na tento stroj příští generace koukat jako na zjevení a v aukcích za něj platit (tou dobou...) možná už miliardy. Přesto se dere na mysl otázka: Kdyby Mercedes udělal jinak úplně stejné auto, zahodil elektrickou část pohonu a místo motoru 1,6 V6 vozu dal třeba „standardní” 4,0 V8 biturbo upravený klidně na 1 000 koní, nestvořil by o několik let a stovky investovaných milionů dříve podobně rychlé, jednodušší a provozně nesrovnatelně rychlejší auto? Ze kterého by se legenda stala tak jako tak a za oněch 20, 30 nebo 40 let by se podávalo možná i dráž, protože by nepotřebovalo několik nových baterií za miliony?

Navíc je tu ještě jeden faktor - tohle auto hoří. Dokud šlo o jedno takové Auto, řeknete si blbá náhoda. Ale teď už jsou dvě, jak vám ukáží videa níže. Jedno dříve chytlo při převozu, to druhé nyní za jízdy. A byť neznáme přesný důvod, faktory jako žhářství lze téměř jistě vyloučit. Navíc je třeba se ptát: Kolik z hrstky vyrobených aut vůbec jezdí a kolik toho najela? George Russell si svůj kousek převzal teprve nedávno a tohle opravdu není auto na ježdění 60 tisíc km za rok.

A jde to dál - výroba je omezená na 275 kusů a něco nám říká, že bude zázrak, když jich 75 aspoň občas někam dojede. Když vám v takové situaci shoří dvě auta, je to sakra vysoké číslo. Ostatně jde skoro o 1 procento produkce (0,73 - pro hnidopichy), kdyby tolik aut shořelo z loňské produkce Škody Octavia (215 716 aut), hoří 1 600 aut za rok. Kdyby z celé produkce (7 milionů aut), hoří 51 100 aut ročně, tisícovka týdně, 143 denně a přes 10 každou denní hodinu. To jen pro zasazení věcí do kontextu, byl by to pro automobilku PR masakr.

I pro Mercedes se tohle stává další součástí prokletí, kterým pro ni už AMG One tak jako tak je. Dodejme, že poslední požár zasáhl tmavě zelený exemplář z německého Oldenburgu, který si dříve užil své na různých výstavách a srazech. Tak aspoň jezdil, že? Teď už dojezdil. Vůz s aktuální cenou okolo 100 milionů korun už ale majiteli nikdo nevrátí, pokud si tedy nekoupí jiný. A docela by nás zajímalo, zda jej měl pro takový případ pojištěný. A pokud ano, kolik takové pojištění stálo, musely to být miliony ročně. Nevidíme tu žádného vítěze, bohužel, pokud se tedy nebudeme utěšovat tím, že incident ve zdraví přežila posádka i zasahující hasiči.

Mercedes-AMG One je pochopitelně mimořádné auto, které se do prodeje nakonec dostalo proti veškeré nepřízni osudu. Přesto z toho automobilka nemůže být šťastná, ani trochu. Foto: Mercedes-Benz

