Dánskému géniovi shořel jeho elektromobil přímo doma poté, co v zimě zahříval baterie toustovačem před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Nicholas Scipioni, Wikimedia Commons, CCA 4.0 International

„To neděláš dobře Jaromíre s tou sirkou, jednou se ti to vymstí,” padlo v různých obměnách v jedné slavné české komedii. Tušíme, že i tomuto muži párkrát někdo řekl, že to nedělá dobře s tím toustovačem, ani on ovšem nedbal.

Je to na jednu stranu ukázka značného nedostatku bystrosti majitele, na tu druhou to ale také něco říká o limitech elektrických aut. Ta mají představovat pokrok, některé majitele ale evidentně vrací o několik dekád zpátky, kdy nebylo zejména v severských zemích neobvyklé auta stojící přes noc venku různými způsoby připravovat na pozdější jízdu. Možná bych byl i dost starý na to, abych to sám pamatoval, žil jsem ale tou dobou stejně jako většina z vás v komunistickém Československu, kde to obvykle nebylo nutné. Z vyprávění zahraničních kolegů ale vím o různých vyhřívačích, jakýchsi improvizovaných nezávislých topeních používaných ve Skandinávii či v Kanadě, která alespoň částečně ohřála interiér a techniku auta, aby lépe fungovalo a lépe se v nich „bydlelo”.

Dnes takové věci u moderních spalovacích aut nejsou nutné. Motor se rozběhne obvykle po prvním škrtnutí i při teplotách, které v Česku panovaly v noci z neděli na pondělí, neobvyklé dnes nejsou ani systémy vzdáleného startu, které zajistí, že se auto do nějaké míry zahřeje i na místě. Něco takového umí i elektromobily, jejich zmrzlé baterie ale v takových podmínkách mnoho nevydrží, a tak je majitelé šetří, i kdyby akumulátory náhodou měly vlastní vyhřívání. A když je nemají, je o to horší.

Nevíme, jaké auto měl Dán z dnešního příběhu, na každý pád se rozhodl „vyhřívat baterie externě”. Poznal tak pokrok elektromobilů, který ho posunul přímo do 70. či 80. let, kdy se dělalo výše zmíněné. Jeho metoda byla ovšem značně nekonvenční - pod auto umístil toustovač, který upravil tak, aby se sám nevypínal. A už se zahřívalo...

Tušíme, že si párkrát vyslechl něco jako rostlinář Jaromír ve Vesničko má středisková, tedy že to nedělá dobře, když si ten zapnutý toustovač strká pod auto. Ale asi jen mávnul rukou a dělal to dál, až se ucho utrhlo. Tedy až auto shořelo, neboť přesně to se stalo o víkendu ve městě Stenlille asi 60 km od Kodaně.

Auto bylo naštěstí zaparkováno v přístřešku pro auta vedle domu, ne přímo v domě v garáži, takže krom zničeného auta nebyly škody velké. Majiteli auta hrozí za jeho jednání pokuta, to ale asi to poslední, co jej poté, co přišel o svůj elektrický vůz, zajímá. Policie uvedla, že občany „silně odrazuje od používání této techniky k ohřevu baterií elektromobilů”, to bychom pro jednou s policisty souhlasili. Současně ale chápeme bolest majitele elektrického auta, který zřejmě až časem přišel na to, jak moc dokáže zima zamávat s použitelností jeho vozu a limitovat jej v jeho osobním či pracovním životě. Možná by bylo moudřejší vrátit se k jinému druhu automobilu, ale to je pochopitelně jen náš soukromý tip na lepší řešení, které fanoušky opékání toustů stěží dojme.

Toustovač jako předehřívač baterek elektromobilu? To je vážně hloupý nápad, není divu, že vše skončilo nějak takto. Ilustrační foto: Nicholas Scipioni, Wikimedia Commons, CCA 4.0 International

Zdroje: Rigspolitiet, AP

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.