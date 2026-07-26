Das Auto: VW Touareg trefila raketa, dál jezdí, jako by se nechumelilo
Petr MilerNěkterá auta je skutečně těžké zabít. A Volkswagen Touareg v libovolné ze svých generací patří mezi ně. Běžně to předvádí na silnicích i mimo ně, tentokrát ukázal svou odolnost v místech, kde mělo stát spíš něco jako tank.
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Das Auto: VW Touareg trefila raketa, dál jezdí, jako by se nechumelilo
před 5 hodinami | Petr Miler
Některá auta je skutečně těžké zabít. A Volkswagen Touareg v libovolné ze svých generací patří mezi ně. Běžně to předvádí na silnicích i mimo ně, tentokrát ukázal svou odolnost v místech, kde mělo stát spíš něco jako tank.
Německá automobilka svými posledními produkty dvakrát netěší, obvykle nabízí příliš málo za příliš mnoho. A ve výsledku tím netěší ani sama sebe a své akcionáře, její současný úpadek je stejně masivní jako zřetelný. Není to přitom tak dávno, kdy šlo nad téměř libovolnými produkty celé skupiny VW jen smekat.
Zrovna včera jsem se potkal s jedním známým, dlouholetým zákazníkem Audi, který dodnes nedokáže uvěřit tomu, jak a proč se nabídka jím dekády vyhledávané značky začala měnit okolo roku 2020. U některých modelů to bylo trochu dřív, u jiných trochu později, u některých najednou hodně, u jiných jen částečně, to vše podle jejich životních cyklů a spojitostí s jinými modely. Ale najednou začaly ztrácet (cituji) „tisíc a jednu vlastnost, kterou po léta zcela samozřejmě měly, bez jakéhokoli zřetelného důvodu”. A bytelnost patří mezi ně.
Produkty VW Group jsou vždy spojené nádoby, takže podobným procesem si prošel i VW, jen to u něj vzhledem k startovací pozici není tak zřetelné. Některé události to ale přece jen dávají na odiv, jakkoli v tomto případě lze hovořit spíš o štěstí než o výsledku nějaké cílené snahy. Ale víte, jak to je - nic není jen náhoda, a pokud někdo nějaké auto stavěl tak, aby nespouštělo kalhoty daleko před prvním brodem a dokázalo čelit bezpočtu obvyklých nástrah provozu, snáz se pak stane, že obstojí i před těmi neobvyklými. Touareg na videu níže budiž důkazem.
Tohle auto se vždy tak trochu vymykalo z obvyklé nabídky VW a bylo vždy samo o sobě důkazem, že kritizovaná SUV mánie si zaslouží i druhý pohled. Zatímco typické SUV VW je něco jako Golf s „nakopanou zadnicí”, které nemá se skutečnými SUV mnoho společného a v prvním těžším terénu se zavaří, Touareg byl vždy tím mimořádně schopným autem v libovolném prostředí, které hned tak něco nezastaví. A zjevně to nemusí být ani balistická střela.
Podle ukrajinské firmy EMG Group, které auto patří a jeho záběry poslala do světa, byl vůz zaparkovaný v místech, kam dopadly rakety a jejich úlomky. Na rozdíl od některých nebudeme domýšlet, čí byly, ostatně to tu ani není podstatné, faktem ale je, že Touaregu poslední generace řádně pocuchaly fasádu. Střešní konstrukce se propadla, sloupky jsou zdevastované, z panelů karoserie není zdravý snad ani díly a okna na tom nejsou ani trochu lépe. Přesto auto dokázalo nastartovat, odjet po svých a dokonce i palubní systémy včetně jejich dotykového ovládání zůstávají funkční. Fascinující.
Štěstí tu jistě hrálo svou roli a auto je tak jako tak k ničemu, přesto je to pozoruhodné. Inu, Das Auto, no ne? Mimochodem, ani tento slogan už VW mimochodem nepoužívá, ostatně spočítané to má i sám Touareg, protože Němci dnes neumí udělat ani jedno rozumné rozhodnutí...
Touareg je nezmar, to je zjevné, zabít ho dokáže jen nekompetentní vedení VW. Foto: Volkswagen
Zdroj: EMG Group
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