Dealer BMW stvořil „nejúspornější” M3 Touring, stačilo mu k tomu docela málo

Berte to s humorem, jak je to ostatně míněno, ale pokud máte pocit, že se právě teď díváte na „běžný” kombík BMW M3, není to tak úplně pravda. Vůz se proměnil v úsporný hybridní model, alespoň na oko.

Nové BMW M3 Touring je zajímavé auto, řečeno mírně. S 510 koňmi, pohonem všech kol a spoustou místa pro celou rodinu i s nákladem je to jeden z nejuniverzálnějších vozů současnosti, které se dají běžně koupit za ještě nějak přijatelnou cenu. Máme dost zkušeností se sedanem se stejnou technikou a nemůžeme říci, že bychom byli ohromeni jeho automatem s hydrodynamickým měničem a vysokou hmotností (kterou kombík dále umocňuje), za současné situace na trhu je ale třeba brát takový nový vůz v prodeji jako zázrak.

Může být lepší? No jistě, mohl by být úspornější. Při svižném ježdění je v podstatě nemožné jezdit s aktuální za méně než 15 až 20 litrů vysokooktanového benzinu na 100 km, horní limit při ostré jízdě leží ještě docela jinde. 510 koní ženoucích skoro 2 tuny hmotnosti ale je třeba něčím živit a o moc efektivněji už to asi nepůjde. Anebo ano?

Druhou odpověď zjevně dal sám sobě jeden z nizozemských kupců M3 Touring a s výsledkem jeho snah se nedokázal nepochlubit tamní dealer BMW, který dostal na starosti jeho realizaci. Ostrý kombík tak předělal na model 330e, tedy alternativu poháněnou hybridem postaveným okolo dvoulitrového turba. I když „předělal”... Jak asi tušíte, celá úprava spočívala v odstranění nálepek M a M3 a dosazení označení 330e.

Spotřebu paliva to asi nezmění, ale aspoň reakce okolí by mohlo. Rozeznat M3 Touring od obyčejných verzí trojkového kombi opravdu není těžké, spousta lidí se ale o auta nezajímá a nálepka 330e jim může přijít dostatečně „v pohodě” na to, aby na majitele M3 Touring nekoukali skrz prsty. Názor na výsledek si udělejte sami, my to bereme jako dobrý pokus o humor a spolu s barevným provedením auta o projev snahy splynout s okolím, nedráždit.

Tohle je samozřejmě BMW M3 Touring, které si na 330e hraje jen navenek. Ale proč ne, části lidí by ostrý trojkový kombík přišel jako „moc”. Foto: Dusseldorp BMW, tiskové materiály

