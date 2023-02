Dealer omylem nabízel nové Porsche za 399 tisíc Kč a stovky lidí se chytily, musel ho prodat za almužnu před 6 hodinami | Petr Miler

Jak je vidno, ke štěstí lze přijít i vlastní nedůvtipností. Asi nikdo soudný nemohl očekávat, že by nabídka nového Porsche za takové peníze mohla být skutečná, přesto na ni zareagovaly stovky lidí. A jeden z nich trefil jackpot.

Chybovat je lidské. A kdo říká, že není, ten se dříve nebo později přesvědčí o opaku. Své by o tom mohl vyprávět jeden z čínských dealerů Porsche, který pustil do éteru reklamu na model Panamera. Na první pohled nic zvláštního, na ten druhý koupě roku. V inzerátu stála cena pouhých 124 000 CNY, v přepočtu asi 399 000 Kč, tedy zlomek sumy, za kterou je stejný vůz dostupný u nás (2 527 296 Kč) a vlastně i kdekoli jinde.

Vidět takový inzerát, řekneme si něco o omylu nebo podvodu a nanejvýš tak mávneme rukou, určité procento lidí ale na podobné nabídky s důvěrou reaguje. A protože Čína je velká země, i zlomek promile potenciálních kupců vydal na stovky objednávek od lidí, kteří byli na vůz ochotni ihned poukázat zálohu 911 CNY (asi 3 000 Kč). I snaha o inkasování zálohy na takový nesmysl naplňovalo znaky podvodného jednání, podvod to ale nebyl, šlo o omyl.

Dealer se možná radoval, že během chvilky prodal stovky Panamer, pak se ale ukázalo, co za tím vězí. Inzerát byl stažen a kupcům byla zaslána omluva, protože ale celý případ vzbudil vlnu nevole na sociálních sítích a Čína je pro samotné Porsche naprosto klíčový trh (prodává tam skoro 100 tisíc aut ročně), do hry se vložila i automobilka. Ta přiměla dealera vzdát se jeho jediné skladové Panamery a dodat ji alespoň prvnímu zákazníkovi za mnohem menší než obvyklou sumu. Jak vysokou, automobilka ani na přímý dotaz neupřesnila, s kupcem ale prý byl „dojednán přijatelný výsledek”.

Aspoň jeden člověk tak „vyhrál” a předpokládáme, že se Panamery dočkal pořád aspoň za statisíce korun, podle automobilky šlo i o jakýsi trest pro samotného dealera. Na auto takového kalibru almužna. Výrobce zbytek dotčených kupců obvolal, omluvil se a vrátil zálohy, přesto není celá věc vnímána „na sítích” moc pozitivně, ostatně jeden člověk na rozdíl od jiných „skóroval”. I tak je to zajímavý výsledek - u nás by se zřejmě se zákazníky nikdo moc nepáral a případný soudní spor by byl uzavřen s tím, že kupci nemohli rozumně očekávat, že by taková nabídka mohla být čímkoli jiným než omylem. Ale Čína je holt Čína.

