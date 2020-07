Dealer Rolls-Roycu názorně ukázal, jak jemný chod má motor V12 Cullinanu před hodinou | Petr Prokopec

Motory aut značky, která platí za synonymum luxusu a komfortu si nemohou dovolit projevovat jakýmikoli vibracemi, které by rušily posádku. Jak to ukázat? Stačí postavit minci na vrchol motoru. Ne však naplocho, ale na hranu.

Všichni jsou si rovni, někteří jsou si však rovnější. Tato stará pravda platí i v automobilové branži, jen s drobnou úpravou, jež se týká chodu pohonných jednotek. Všechny motory jsou, alespoň za určitých podmínek, zcela bez vibrací, některé však mají sametový chod stále. Překvapit by nás přitom nemělo, že tyto agregáty najdeme hlavně pod kapotou luxusních vozů, jejichž majitelé si nepotrpí na jekot výfuků. Právě naopak oceňují naprostý klid a pohodu, aby si tak na zadních sedadlech mohli lépe vychutnat třeba operní árie.

Na této tradici staví i Rolls-Royce, který se ostatně již při premiéře současného Phantomu pochlubil tím, že jde o vůz s nejtišším interiérem na světě. Lví podíl na tom samozřejmě má také naladění 6,75litrového dvanáctiválce, který patří k těm vůbec nejjemnějším v historii. To se ostatně rozhodlo deklarovat zastoupení značky v Clevelandu, byť u toho nebyl sedan, nýbrž model Cullinan. I toto SUV nicméně zmíněnou jednotku používá, a to v nezměněném stavu.

Kanaďané pro ověření jemnost agregátu použili známý trik s mincí, kterou usadili na vrcholek dvanáctiválce. Nikoliv však na plocho, nýbrž na její hranu. Již to samo o sobě je náročný úkol, mnohem podstatnější nicméně je, aby mince zůstala stát i na běžícím motoru. To se v tomto případě podařilo, i když video je poměrně rychle ustřiženo. Kromě toho by k potvrzení absolutní jemnosti navíc bylo třeba, aby nejprve došlo k usazení mince a teprve poté k nastartování a vytočení motoru.

Na tak „ostrý“ test bohužel nedošlo. I tak jde nicméně o potvrzení, že Rolls-Royce nadále vyrábí agregáty, jejichž chod uvnitř jen stěží zaregistrujete. To přitom lze zmínit i o řadě moderních osmiválců, stejně jako o některých šestiválcích. Na vašem tříválcovém TDI bychom ale tento trik nezkoušeli, pravděpodobně by setřepal i padesátikorunu položenou naplocho...

Kanadské zastoupení Rolls-Royce pomocí starého triku s mincí ukázalo vyrovnanost chodu 6,75litrového dvanáctiválce, je pravdu sametově jemný. Foto: Cleveland@TikTok

Zdroj: Rolls-Royce Cleveland@TikTok

Petr Prokopec