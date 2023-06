Dekády starý hranatý kombík na sprintech kazil den všem, během chvíle se rozjel až na 281 km/h před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

První dojem může klamat, říká se. Při pohledu na tohle auto byste asi netipovali, že před sebou máte možného krále sprinterských klání, s výkonem 1 000 koní ale navzdory svému tuctovému vzhledu něčím takovým je.

Je snad nemožné být fandou aut a nebýt fascinován rychlostí. Automobily toho pochopitelně umí nabídnout mnohem víc a rychlost pro vás zdaleka nemusí být tím hlavním, ani tomu nejdefensivnějšímu řidiči ale nebudeme věřit, že neocení bryskní akceleraci. I kdyby ji měl využít jednou za rok.

V případě sériových silničních aut dnes lze pomýšlet opravdu na hodně. Vozy jako Tesla Model S Plaid, Porsche 911 Turbo S, tedy extra výkonné, rychlé, přitom každodenní a ještě nějak dostupné vozy dokáží zvládat čtvrtmíli v časech mezi 9 a 10 sekundami, což už je docela bláznivá věc. Koho ale s Porsche nebo Teslou překvapíte na křižovatce? Pokud chcete být opravdu „low-key”, jak by řekli Američané, a přitom mířit s dynamickými ambicemi ještě výš, musíte si takové auto postavit sami.

Viděli jsme jich v životě už pěknou řádku a byla vždy zajímavá, to na videu níže je ale i mezi nimi výjimečné. Je to starý VW Bora Variant z přelomu milénia, tedy auto z dob, kdy VW musel nabízet tak nějak všechno. Proto tehdy prodával Golf IV a z něj udělaný kombík Golf Variant. Na stejných základech pak vznikla i Bora coby jakýsi Golf s kufrem, čímž by jiní skončili. Němci ale přidali ještě Boru Variant, i když šlo fakticky o Golf Variant s jinou přídí. Podivné, zezadu jsou obě auta skoro k nerozeznání, ale kdo jsme, abychom tehdejší „piëchovský” Volkswagen soudili?

Tak či onak je za normálních okolností Bora Variant docela nudným hranatým kombíkem připomínající pomalu krabici od bot. Pravda, v nabídce tehdy byly i docela silné, třeba šestiválcové verze, na opravdu ohromující dynamiku ale nemohla pomýšlet ani jedna. Tohle konkrétní auto ale míří hodně vysoko, neboť pod kapotou má 1 000 koní. A jede podle toho.

Ukázalo se na kilometrových sprintech, kde je cílem dosažení nejvyšší maximální rychlosti, nikoli čas potřebný k akceleraci, přesto je i ta působivá - naprostá většina představení se odehraje během hrstky sekund a maximálka činí až 281 km/h. Je jen pár aut, která na stejném prostoru dosáhnou vyšší rychlosti. A ještě méně jich vypadá jako tento vůz. Tahle Bora totiž pořád působí jako normální starý VW, snad jen neoriginální kola obutá v lepivých pneumatikách něco naznačí. Vůz má chvíli problémy přenést veškerý výkon zjevně jen na přední kola, jakmile ale jednou chytne saze... Podívejte se na to sami, jen pozor na mrkání, jsou to skutečně rychlá představení.

Do tohoto auta byste asi řekli kdeco, jen ne že to, že může mít pod kapotou 1 000 koní a na 281 km/h se rozjede během pár sekund. Ale přesto to dovede... Podívejte se na to níže. Ilustrační foto: Volkswagen

Zdroj: Automotive Mike@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.