Designér se pokusil dokázat, že spojením dvou ošklivých aut nevznikne jedno pěkné před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Fiat

Je tedy otázkou, jestli si někdo myslel, že výsledkem může být opak, pokud je ale výsledkem násobení dvou záporných hodnot hodnota plusová, minimálně ti matematicky smýšlející by v to doufat mohli.

I když automobilky dělají vše možné i nemožné proto, aby na trh uvedly vozy dobré a krásné, občas na něj uvedou pravý opak zmíněného. V případě technických kvalit to není až tak s podivem, neboť udělat dobře fungující a kvalitní auto není jednoduché. A i kdyby to náhodou lidé od té či oné značky uměli, tlak na minimalizaci vývojových a výrobních nákladů někdy zhatí i ušlechtilé cíle.

Udělat auto hezké nebo přinejmenším neošklivé je ale o něco snazší. Jednak je za více než století automobilismu ukázalo, jaké recepty fungují a jaké ne. A i když chcete vyzkoušet něco nového, můžete lidem dlouho před uvedením ukazovat makety a prototypy a zkoumat jejich reakce. Automobilky právě tohle dělají, občas se ale zabetonují v nějaké designové vizi tak moc, že nekoukají vpravo ani vlevo a cosi domněle progresivního dostanou až do prodeje.

Není to zase tak řídké, proto vznikají přehledy nejošklivějších aut historie, do kterých lze směle nominovat desítky vozů. Jedním z těch historicky nepovedených je Fiat Multipla, z modernější historie lze posloužit novými generacemi BMW M3 a M4. Zejména M4 nejen se svými technicky absurdními a vzhledově rušivými ledvinkami dráždí oko leckterého estéta a představuje dramatický odklon od dřívějších eMek této velikosti. Oproti takové M3 E46 je to pěst na oko.

Leckoho by při pohledu na takové vozy mohlo napadnout, co by se stalo, kdyby se spojily v jeden, kdyby dva ošklivé designy zplodily jeden výsledek. Však protiklady se přitahují, minus krát minus je plus. V tomto případě to ale zjevně nefunguje, jak ukazuje i ilustrace níže od designéra, který na internetu publikuje svá díla přes profil Superrenderscars na Instagramu. Spojením právě Multiply s přídí M4 vznikne... no podívejte se sami. Dá se to nazvat lecjak, slova „hezké auto” vás ale patrně nenapadnou.

Fiat Multipla je auto vyhlášené svou vizuální neatraktivitou. Foto: Fiat



A nová M4 si na tomto poli také moc slávy neutrhla. Výslede spojení obou „entit” můžete vidět níže. Foto: BMW

Zdroj: Superrenderscars@Instagram

Petr Miler