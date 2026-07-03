Děti si udělaly ze zaparkovaného Ferrari skluzavku. „Jé, stěrač!” říkaly, když se jim zasekl pod zadkem. Rodiče nabídli odškodné 15 tisíc

Podívejte ty tvary, to láká k tomu se sklouznout ze střechy dolů, že? Chce se říci něco o nevychovanosti dotyčných ratolestí, ale dětem se dá odpustit leccos. Nezodpovědnost rodičů je ovšem do očí bijící.

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Děti si udělaly ze zaparkovaného Ferrari skluzavku. „Jé, stěrač!” říkaly, když se jim zasekl pod zadkem. Rodiče nabídli odškodné 15 tisíc

včera | Petr Miler

Děti si udělaly ze zaparkovaného Ferrari skluzavku. „Jé, stěrač!” říkaly, když se jim zasekl pod zadkem. Rodiče nabídli odškodné 15 tisíc

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Foto: Ferrari

Podívejte ty tvary, to láká k tomu se sklouznout ze střechy dolů, že? Chce se říci něco o nevychovanosti dotyčných ratolestí, ale dětem se dá odpustit leccos. Nezodpovědnost rodičů je ovšem do očí bijící.

Možná jsme vadní, ale děti učíme, že na cizí auta se nesahá, už zanechat na bočním skle otisk čela při snaze nahlédnout do interiéru je dalece přes čáru - dívej se, ale nesahej, to je základní poučka. To jsme ovšem my, spousta lidí své děti raději nevychovává v obavách, jaký hněv by na ně mohly seslat, kdyby po nich náhodou něco chtěli. Z jejich ratolestí se tak často stávají neřízené střely, které jsou schopné v podstatě čehokoli.

Zjevně to není jen „západní móda”, na podobné malé kamikadze narazíte i v Číně. Právě tamní média informují o případu, kdy si hned čtveřice dětí „spletla” zaparkované Ferrari 488 GTB se skluzavkou, začala po něm sjíždět a jinak jej drancovat, jak natočili kolemjdoucí. Z jejich strany to asi skutečně byla jen nedomyšlená hra, neboť výkřiky typu: „Jé, stěrač!” v okamžiku, kdy jim to přestalo jet mezi sklem a kapotou, jsou skoro humorné. Ale kde jsou rodiče, aby zasáhli? Auto bylo tímto zacházením pochopitelně na mnoha místech poškozeno.

Nositelé původního genetického materiálu si zjevně z celé věci nedělali hlavu ani před tím, ani potom. Majitel vozu se snažil být velkorysý, však si jistě byl vědom své potenciální nepopularity, kdyby jako majitel auta za miliony „týral” obyčejné lidi a jejich děti nutností uhradit kompletní náklady této nerozvážnosti v oficiálním servisu, který za opravu chtěl 100 tisíc juanů (asi 311 tisíc Kč). Nechal tedy auto opravit s pomocí použitých dílů u nezávislého opravce za 29 360 juanů, což je asi 90 tisíc korun. Nehezká cena za dětskou hru, ale mohlo to být poučné pro všechny zúčastněné.

Rodiče nicméně tak daleko zajít nechtěli a podle South China Morning Post ani dohromady nenabídli víc než 5 tisíc juanů, tedy mrzkých 15 tisíc, rozpočítáno mezi čtyři rodiny to nejsou velké peníze. A - pro majitele podstatněji - odmítli děti přimět aspoň k řádné omluvě. Ten tak bude hledat náhradu škody soudní cestou, za což jistě není rád. Ale když jsou rodiče nesoudní... No podívejte se sami níže, co přesně se stalo.


Děti si udělaly ze zaparkovaného Ferrari skluzavku. „Jé, stěrač!” říkaly, když se jim zasekl pod zadkem. Rodiče nabídli odškodné 15 tisíc - 1 - Ferrari 458 vs 488 ceny 2021 srovnani 04Děti si udělaly ze zaparkovaného Ferrari skluzavku. „Jé, stěrač!” říkaly, když se jim zasekl pod zadkem. Rodiče nabídli odškodné 15 tisíc - 2 - Ferrari 458 vs 488 ceny 2021 srovnani 05Děti si udělaly ze zaparkovaného Ferrari skluzavku. „Jé, stěrač!” říkaly, když se jim zasekl pod zadkem. Rodiče nabídli odškodné 15 tisíc - 3 - Ferrari 458 vs 488 ceny 2021 srovnani 06
Napadlo by vás použít Ferrari 488 GTB jako skluzavku? Vidíte, partičku dětí z Číny to napadlo, zbytek už je dnes historie. Foto: Ferrari

Zdroj: SCMP

Petr Miler

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