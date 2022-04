Diddy vyrazil na Oscary v jednom z největších propadáků luxusních aut, pomáhá mu vrátit ztracený lesk před 11 hodinami | Petr Miler

Se svým majetkem si může dovolit koupit z aut absolutně cokoli a fakt, že vyrazí na tak významnou událost v tomto voze, něco znamená. Navíc nevyrazil sám, ale se svou 16letou dcerou, která by ve světě umění také ráda vynikla.

Puff Daddy, P. Diddy, dnes už jen Diddy a nebo prostě Sean Combs je trochu nenápadným velikánem světa hudby. Ne snad, že by se nezapsal do myslí dostatečného množství lidí, už pravidelné změny jmen jsou ale obvykle nejlepším krokem na cestě do zapomnění. A ruku na srdce, jeho největší pecky nepřišly zrovna včera. Přesto je dlouhodobě jedním z nejbohatších hudebníků světa, když se jeho majetek v současné době odhaduje na více jak 16 miliard korun - skutečně tolik.

Nevydělal je jen hudbou, byl vždy i protřelým investorem, a tak peníze dokázal „ulít” také jinam a získat ještě víc. Buď jak buď, s 16 miliardami pod nehty si můžete dovolit koupit jakékoli auto světa, i ty nejdražší historické skvosty vyrobené v pár kusech se na aukcích prodávají za ceny okolo 1 miliardy. Diddy ale na letošní Oscary vyrazil s jedním ze svých šesti potomků, 16letou dcerou a aspirující herečkou jménem Chance, v Maybachu 62.

To je sice jedno z nejluxusnějších aut, která kdy vznikla, ale někdy před 20 léty. A do historie se zapsalo spíše jako jeden z největších propadáků svého druhu, jehož osud byl uzavřen jakýmsi interním krachem. Maybach patřil a patří Mercedesu (dnes je jen jeho luxusní podznačkou), takže reálně zkrachovat nemohl, jako samostatná značka ale uzavřel svou éru nezdarem poté, co automobilka musela odepsala spoustu miliard eur, které do Maybachu nasypala.

I proso se dnes tahle auta přes svou nepochybnou technickou i komfortní výjimečnost prodávají až za směšné ceny. Jak je ale vidno, Diddy si z toho nic nedělá. Aby také ano, je skutečně těžké jezdit i dnes něčím dramaticky lepším, jeho 62 pracuje s výkonem 550 a zrychlí na stovku za 5,3 sekundy v naprostém luxusu. Pomáhá tak vrátit posledním skutečným Maybachům ze začátku milénia aspoň trochu ztraceného lesku a nedivili bychom se, kdyby už kvůli tomu zájem o ně vzrostl. Podívejte se na auto v akci s ním na palubě na videu níže - pohodovou jízdu v rytmu jazzu si zjevně užívá, jen připoutat se při ní mohl. Nebo aspoň svou dceru...

Maybach 62 nikdy nebyl krasavec, podle nás ale ani nikdy neztratil úroveň. Jak vidno, Diddy si jej užívá zpoza zadního sedadla i dnes, jak můžete vidět níže. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Officialbck@Instagram

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.