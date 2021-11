Dieselová Dacia Duster vyzvala ve sprintu Audi RS Q8, výsledek není zdaleka tak jednoznačný před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi/Dacia, koláž Autoforum.cz

Jsou to auta z dvou úplně jiných světů, s trochou nadsázky si můžete pořídit celý Duster za cenu lepších kol na RS Q8. Když ale obě auta postavíte na start sprintu mimo zpevněný povrch, drtivá převaha 600koňového monstra rázem mizí.

Srovnat lze nakonec jakékoli auto s kterýmkoli jiným, tohle klání má ale větší opodstatnění než jen tuto průpovídku. Mat Watson z Carwow vzal tentokrát Audi RS Q8, tedy šestisetkoňovou sportovní verzi stylového SUV z Ingolstadtu, a postavil ji proti Dacii Duster dCi, tedy 115koňovému provedení jednoho z nejlevnější esúvéček na trhu. Absurdní? Jak se to vezme.

Být smyslem srovnání klasický sprint na letišti, nemá to cenu, Audi Dacii sfoukne takovým způsobem, že po prvních desítkách metrů ani nebude pořádně vidět. Mat ale tentokrát vzal obě auta pod rozbahněný kopec a rázem neměl nikdo nic jisté. V takovém případě začíná být nedůležité, zda máte k dispozici 100, 300 nebo třeba 1 000 koní, klíčové je, kolik z tohoto výkonu dokáže přenést a velmi kluzký povrch. A v tomto směru se rozdíly mezi oběma vozy mažou.

Audi totiž použilo vysokorychlostní silniční pneumatiky, zatímco Dacia vsadila na celoroční obutí, to je jasné plus pro ni. Pohon všech kol maní oba vozy a s hmotností je to ošidné, že v něčem pomůže a v něčem ne. Při jízdě do kopce bychom ale skoro řekli, že bude hlavně na škodu a Audi je o 8,5 metráku těžší. A tak se stalo, že zdánlivě nesmyslné klání bylo velmi, velmi vyrovnané.

Podívejte se na něj sami na níže, Audi ale mělo co dělat, aby svůj náskok z prvních metrů uhájilo, zvláště když se Mat snažil závěr zvládnout tak, aby Audi neublížil, protože pár škrábanců by klidně mohlo stát víc než celý Duster. A podobně to by mohlo snadno dopadnout třeba na sněhu. Asi nikoho tento výsledek nedonutí zvážit investici do RS Q8, tuplem pak ne ve prospěch Dacie, ale nedívá se na to špatně, nakonec došlo i na jiná srovnání.

Audi RS Q8 je ve srovnání... Foto: Audi



...s Dacií Duster Goliášem vedle Davida. Přesto má v klání co dělat, aby se prosadilo. Foto: Dacia

Zdroj: Carwow@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.