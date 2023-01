Dodávka VW s TDI upraveným na 230 koní se ukázala na Autobahnu, z její rychlosti jde až trochu strach před 4 hodinami | Petr Miler

Je to několikanásobek původního výkonu, ostatně koho by napadlo šponovat na stovky koní motor tak utilitárního automobilu? No, někoho to napadlo a výsledek rozhodně není nezajímavý.

Připusťme, že máme rádi stroje, které spojují zdánlivě nespojitelné. 20 let staré auto? Dodávka? 230 koní? Čtyřválcový diesel? To zní jako odpovědi na otázku: „Vyjmenujte čtyři věci, které spolu nikdy nemohou mít nic společného.” Jak ale záhy uvidíte, v VW Caddy generace 9K na videu níže se vše zmíněné spojilo a přemýšlíme, jestli nás výsledek těší. Anebo nás spíš děsí.

Svůj názor si udělejte sami, my přidáme holá fakta. Tento VW Caddy se vyráběl 1995 a 2008 a jeho vizuální spojitost s tehdejším VW Polo není náhodná. Pod kapotou mohl mít plejádu menších motorů, vrcholem pak byl dnes už legendární diesel 1,9 TDI o továrním výkonu 66 kW alias 90 koní. Přesně ten měl - a stále má - v útrobách vůz na onom videu, akorát nyní dává okolo 230 koní výkonu.

Jakkoli to může znít nepravděpodobně, podle majitele není zase tak těžké a drahé dostat z této jednotky mnohonásobně větší výkon, aniž by se rozlétla na kousky ve zlomku sekundy. Chce to samozřejmě nové turbo, vstřiky, mezichladič, spoustu podobných věcí, klíčové vnitřnosti ale mohou zůstat původní a vůz takto upravit jen za desítky tisíc korun v přepočtu. Přesto pochybujeme, že vydrží jezdit byť jen vyšší desítky tisíc kilometrů, už fakt, že vůbec jezdí, je ale hodný obdivu.

Po rychlostně neomezené německé dálnici se pohybuje s pozoruhodnou lehkostí, docela bychom chtěli vidět obličeje řidičů, kterým ujíždí. Je to od pohledu jednoduché, utilitární auto, na plný plyn se ale ze 100 na 200 km/h rozjede dřív než dořeknete: „Lepí se na nás nějaká dodávka!” Netušíme, jak se takový vůz může chovat za hranicí dvoustovky, i když nějaké úpravy proběhly i nad podvozku, odtud menší zděšení. Ale ukočírovat jej zjevně lze bez většího nasazení řidiče, však se na to podívejte sami.

Hádali byste podobnému autu 230 koní? A dynamiku odpovídající moderním hot hatchům? Asi ne, takový vůz ale existuje a níže jej můžete vidět v až trochu děsivé akci. Ilustrační foto: Volkswagen

