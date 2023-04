Diváci se před českou vlajkou porvali na trati WRC v Chorvatsku sekundy před tím, než místem prolétlo auto před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota Gazoo Racing WRT, tiskové materiály

Pokud souhlasíte s tím, že není dobré či špatné reklamy, pak se Česko dočkalo skvělé propagace. I když nevíme, jestli Češi byli přímo zapojeni do bitky, z videa dokumentujícího celou událost čeština slyšet je.

Jsou události hloupé, hodně hloupé a nepochopitelně hloupé. Tato patří mezi ty poslední jmenované, neboť vystavila naprosto zbytečnému riziku hned několik nevinných lidí a mohla zdiskreditovat celý světový šampionát v rallye, aniž by cokoli kloudného řešila. A že se odehrála na pozadí české vlajky, i když s Českem jinak neměla nic společného, je pro nás jen poněkud shnilou třešinkou na dortu.

Co přesně vedlo k celé situaci, není jasné, je ale zjevné, že dvojice mužů u trati se nepohodla. A nastalou situaci se oba kohouti rozhodli řešit ručně. Je to primitivní, ale je to jejich věc, tedy byla by, kdyby je nenapadlo sestoupit do prostoru rychlostní zkoušky v místech, kde by je i jiné snadno mohl sestřelit doslova letící soutěžní vůz. Proč to udělali, netušíme, z jejich pohybů a jiných projevů to ale vypadá, že si o pár dnů dříve notovali něco ve stylu: „Já budu klidně tím, kdo sní o závoďácích bílých, ale pouze v případě, že je ozdobí líh,” jak v jiné souvislosti praví jeden český klasik. Protože takhle se soudný člověk nechová ani s hodně nízkým IQ.

Tak či onak se to stalo a traťoví komisaři se situaci pokusili vyřešit. Nakonec se jim to s pomocí policisty povedlo, uspěli ale doslova sekundy před momentem, než místem prolétla Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid. A to je třeba dodat, že jeden starší komisař měl následně problém vyšplhat se na místo mimo trať. Naštěstí vše dobře dopadlo, ale tolik problémů kvůli dvěma blbcům?

Na pozadí vidíme vlát českou vlajku a z davu jsou slyšet zakletí a varování v češtině. Ono co by tam také jinak čeká vlajka dělala, však jsme na jinak chorvatské rallye. Jestli přímo účastníci bitky byli Češi, nedokážeme říci, snad ne - větší hloupost ze strany diváků na podniku tak vysoké úrovně už jsme dlouho neviděli. Mrkněte se na to sami na videu níže.

Jeden z pilotů Toyoty GR Yaris Rally1 Hybrid málem vlétl do diváků peroucích se přímo na trati rychlostní zkoušky. Je to nepochopitelná hloupost. Ilustrační foto: Toyota Gazoo Racing WRT, tiskové materiály

Zdroj: Carscoops

Petr Miler

