Dlouholetý šéfdesignér Škody teď pracuje pro Číňany. Tohle jsou první auta, která pro ně udělal

/ Foto: Roewe

Exodus schopných evropských designérů do Číny je skutečný a příběh v Česku snad nejznámějšího autora designů moderních aut to jen připomíná. Dlouho se zkoušel chytit u jiných výrobců v Evropě, mnoho kloudného z toho ale nebylo. V Číně jsou z jeho prvních děl nadšeni.

Když se něco moc dlouho opakuje, začíná to znít jako klišé už proto, jenže to samo o sobě neznamená, že to není pravda. Roky zmiňujeme, že Číňané kdysi zkoušeli s vlastními auty prorazit v prvé řadě sami, když ale zjistili, že na ně nikdo není moc zvědavý, zvolili plán B. Přetáhli k sobě nejprve vysloužilé a později i stále aktivní designéry a techniky zejména evropských automobilek, aby jejich vozy udělali fakticky lepšími, pohlednějšími a také originálními. Dnes už víme, že to byla ta správná cesta.

Však co nakonec dělá nějakou automobilku tím, čím je? Hezké logo na budově ústředí? Úderný slogan? Nebo snad pěkně vybavená fabrika? Omyl, je to know-how a byť jde o příliš velké firmy na to, aby jej třímalo v rukou pár lidí, nakonec jsou v některých ohledech klíčoví opravdu jen jedinci, stačí jen rozpoznat, jací to jsou - někteří káru tlačí, jiní se vezou. A někdy soustředění know-how do rukou omezeného spektra lidí jen dílem okolností, třeba v Mercedesu-AMG dnes motory V12 vyrábí dokonce jeden jediný člověk. To neznamená, že se to někdo další nemůže naučit, pokud by ale Číňané chtěli nějaké eso přes dvanáctiválce, může stačit jeden telefonát do Stuttgartu.

Takhle na to šli a na jejich autech je to sakramentsky znát. Nespravíte vše jedním tahem, během pár let se ale posunuli do úplně jiných sfér a patrné je to také v rovině designu. Proč? Protože i tohle pro ně dělají ti nejlepší „od nás”.

Čínskou akvizicí se tak stal i Jozef Kabaň, dlouholetý šéfdesignér Škody, který je podle nás jedním z toho lepšího, co Evropa automobilovému designu dala. Nikdy nikdo neudělal všechno skvěle, a tak ani Kabaňovi některé věci nevyšly (facelift Octavie III?), jinak ale škodovku změnil z Popelky v princeznu cestou nevtíravé elegance. Upřímně řečeno se mi nelíbí, co dělá škodovka s designem svých vozů dnes, jsou nápadné a křiklavé, i když nemusí být ošklivé. Kabaň dal za vznik modelům jako Škoda Superb III, kterou dodnes velebí i věhlasní kolegové, je to nadčasově elegantní model, jenž dodnes vypadá atraktivně. Přesto ze Škody odešel a svém odchodu z Česka zkoušel štěstí zejména ve VW a u BMW, nakonec ale zakotvil v čínském SAICu.

Stalo se tak teprve před rokem, za velkou zdí jdou ale věci rychle, a tak už teď automobilka ukáže první auta s designem z jeho pera. Venku jsou zatím jen upoutávky na něco, co se jmenuje Pearl of China, tedy Perla Číny. A definuje to koncepty značky Roewe, která pod SAIC spadá. Číňané se pochopitelně nechlubí tím, že „klofli” designové eso dnes v Číně bezvýznamné Škody, ale autora Bugatti Veyron, kterým Kabaň skutečně je. A už to budí u domácího publika nadšení. Víc vám zatím o „jeho” prvních autech neřekneme, siluety s pár viditelnými detaily jsou vše, co je zatím venku. Zbytek se ukáže na blížícím se autosalonu v Šangaji.

Jozef Kabaň (na poslední fotce uprostřed) dnes dělá pro čínský SAIC. A toto jsou první dvě auta od něj, zatím koncepty zvané Pearl of China. Foto: Roewe

Zdroj: Roewe/SAIC

Petr Miler

