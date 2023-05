Ceněnému BMW M3 s posledním motorem bez turba spektakulárně vybouchl právě motor při rychlé jízdě po dálnici včera | Petr Miler

/ Foto: BMW

Je to smutné kino, připomíná ale nejspíše největší slabinu této pohonné jednotky, které je třeba věnovat pozornost. Dokud šlape, je to koncert pro osm válců, jakmile ne, je to tragédie pro jednu menší explozi a hromadu kouře.

Když jsme si tohle auto v roce 2007 poprvé přivezli z Mnichova, bylo těžké neskrývat zklamání. BMW M3 E92 bylo proti tehdy i dnes obdivované generaci E46 jasným úkrokem stranou, posunem k poněkud těžkopádnému cestovnímu autu, které sice skvěle zvládalo dlouhé dálniční přesuny, na oblíbené okresce ale bylo zdrojem rozpaků. Jedna věc na něm byla ovšem úctyhodná už tehdy - jeho 4,0litrový, pořád ručně montovaný točivý osmiválec, který táhl jako býk v celém spektru použitelných otáček. Je to motor, který vás v 6 000 ot./min ohromuje svým výkonem a zvukem, než si uvědomíte, že před sebou máte ještě asi 2 000 otáček toho samého. Troufneme si říci, že je to jeden z nejlepších výkonných motorů historie.

Kdeže tyto sněhy jsou, v jakémkoli ohledu. Na M3 E92 už se nekouká nevraživě, další generace zašly stejným směrem ještě dál. Pravda, s F80 je to složitější, bez ohledu na vnímání auta jako celku se ale E92 stala poslední M3 s motorem bez turba, první a jednou s osmiválcem, poslední s ručně skládanou pohonnou jednotkou a definuje ji ještě asi tisíc dalších podobných „naposledy”. Jde tedy o náležitě ceněné auto, které v bezvadném stavu s nízkým nájezdem nekoupíte pod milion a půl ani omylem. O to více pak zamrzí událost, která se stala jednomu z německých majitelů.

Ten se proháněl s M3 (podle všeho E90, tedy ještě více ceněným sedanem) po německé dálnici, kde se tento vůz cítí jako ryba ve vodě. Tedy do chvíle, než mu rozletí motor. Nedokážeme jednoznačně říci, co se stalo, z dlouholetých zkušeností s těmito M3 ale můžeme po spatření následků s 99% pravděpodobností říci, že došlo k prasknutí ojničního ložiska, které buď nebylo vyměněno včas (protože u tohoto motoru je to třeba), popř. bylo vyměněno špatně. A následky můžeme vidět sami.

Majitel to bere s nadhledem, je to ale skutečně smutná podívaná, která bude i patřičně drahá - škody na autě včetně potenciální ztráty hodnoty snadno půjdou do statisíců. Na tuto věc je zkrátka třeba dávat u M3 E9x pozor, stát se může v podstatě zničehonic. Nakonec se na to podívejte sami, i tady exploze přišla bez varování.

BMW M3 generace E9x - zde jako nejobvyklejší kupé E92 - dokáže být dnes zdrojem radosti jako poslední em-trojka s pravověrným motorem. Ten ale dokáže i potrápit, jak můžete vidět níže. Foto: BMW

Zdroj: bestofschaefchen@Instagram

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.