Do Formule 1 se po mnoha letech vrátila žena, proslula hlavně jako kaskadérka z bondovek

/ Foto: Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team

Proč ženy v motorsportu obecně - a v královské motoristické disciplíně tím spíš - nevídáme častěji, asi nejlépe loni vysvětlil Nick de Vries. Jessica Hawkins je po mnoha letech výjimkou, ale jen velmi dočasnou.

Nejsme žádní šovinisté, není ale možné ignorovat statistiku. Ta jasně říká, že Formule 1 je téměř ryze mužskou záležitostí, výjimky pak v podstatě jen potvrzují stejné pravidlo. V roce 1958 se pětkrát na start postavila italská závodnice Maria Teresa de Filippis a v letech 1974 až 1976 byla součástí šampionátu Lela Lombardi, to je ale všechno. Ani v jednom případě nedošlo na žádný výraznější úspěch a éra ženských pilotek v F1 tím v podstatě skončila. Později už jen Susie Wolff absolvovala (stalo se to v roce 2014) trénink na britskou velkou cenu a Tatiana Calderón byla v letech 2018 až 2021 testovací jezdkyní Sauberu (dnes Alfa Romeo, za pár let Audi).

Když si Ale vzpomeneme na loňský závod na italské Monze, lze snadno pochopit, proč tomu tak je. Tým Williams tehdy potřeboval nahradit indisponovaného Alexe Albona, a tak sáhnul po Nicku de Vriesovi. Ten při svém debutu sice zazářil, když s podprůměrným Williamsem získal dva body za deváté místo, ovšem z kokpitu jej museli doslova vytáhnout - tak moc byl po 53 kolech a 306,7 kilometrech vyčerpaný. Přitom jde o aktivního jezdce, který se loni mimo jiné zúčastnil i 24 hodin Le Mans, tedy mnohem delšího závodu.

Právě ohled na fyzické dispozice vedl nakonec ke stvoření šampionátu W Series, jenž byl určen pouze ženám. Loni však kvůli nedostatku financí skončil. Příští rok dostaneme jeho náhradu v podobě F1 Academy, v jejím rámci ovšem ženy nedostanou do rukou monoposty F1, nýbrž upravené vozy F4. I proto se nyní o velkou pozornost zasadila Jessia Hawkins, ambasadorka týmu Aston Martin a někdejší účastnice oné W Series. Před pár dny totiž usedla právě do skutečné Formule 1.

Hawkins se zúčastnila testů na maďarském Hungarogingu, kde s předloňským monopostem AMR21 zajela 26 kol. „Musela jsem to řadu měsíců držet v tajnosti, což bylo extrémně těžké. Ale stálo to za to a dalo mi to opravdu cenný vhled. Nic se nevyrovná akceleraci a deceleraci vozu F1. A když se podívám na svá data, můžu být na svůj výkon pyšná,“ uvedla osmadvacetiletá britská závodnice, která je aktuálně ve vztahu s další britskou pilotkou Abbie Eaton známou z pořadu The Grand Tour.

Můžeme už jen dodat, že Hawkins odstartovala svou kariéru v motokárách a v roce 2008 se dokonce stala britskou šampiónkou. Její další posun byl však ovlivněn nedostatkem sponzorských peněz. Do svých aktivit tak přidala i kaskadérskou profesi, přičemž pracovala i na poslední bondovce Není čas zemřít, což byl asi její nejznámější počin. Právě to jí nakonec přivedlo k Astonu Martin, čímž se jí „splnil sen“. No, rádi věříme, na kariéru ve Formuli 1 to ale přesto nevypadá.

Jessica Hawkins je po letech první ženou, která usedla do kokpitu Formule 1. Ale jen při testech monopostu z roku 2021. Foto: Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team

