Doba je zlá, když si policisté v označených autech pletou kolegy v těch neoznačených se zločinci a bourají do nich před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Kia

A není to tak, že by jeden z policistů zazmatkoval a pak rychle pochopil, popř. se oba jinak promptně domluvili. Řidič označeného auta svého kolegu bez velkého přemýšlení na silnici úmyslně otočil pomocí známého manévru, pak se omlouval.

Pokud chcete nejjasnější možný důkaz toho, že neoznačená policejní auta v provozu nemají co pohledávat, tady ho máte. Argumentem těch, kteří nemají takové vozy v oblibě, bývá jejich zaměnitelnost s jinými auty a zneužitelnost samotné jejich existence kriminálními živly či kýmkoli jiným páchajícím trestnou činnost. Příznivci „všeho oficiálního” na to říkají, že jde o výmluvu a takový vůz si s jiným přece nespletete. Ale jak vidno...

Níže natočené se odehrálo v USA na Floridě a vše můžeme vidět z pohledu policisty jedoucího ve standardním policejním voze s nápisy a puštěnými majáky. Neznáme veškerý kontext, podle všeho ale on i jeho kolega v neoznačené Kie Stinger jedoucí před ním účastnili stejné akce. Přesto řidič policejního vozu v určitý moment došel k přesvědčení, že tohle je objekt jeho zájmu. A byť s ním šofér neoznačené Kie očividně spolupracoval, tedy přibrzdil a uhnul mu, aby jej pustil vpřed, řidič označeného auta se ho rozhodl bez varování zneškodnit s pomocí tzv. PIT manévru.

Zkratka PIT značí Pursuit Intervention Technique (technika zásahu při pronásledování) nebo Precision Immobilization Technique (přesná technika znehybnění) podle toho, koho se zeptáte, spočívá ale v úmyslném „vykolejení” vozidla před vámi mírným nárazem zboku do jeho zadní části. Tady se to stalo v nízké rychlosti, a tak obě auta zůstala na silnici, už jsme ale viděli i smrtelné nehody, které PIT manévr způsobil. „Pronásledovaná” Kia se tak otočila do protisměru, její řidič teprve poté pustil majáky a v rozpacích vystoupil. Jeho kolega v tu chvíli zjistil, že šlápl vedle, a tak se omlouvá, že majáky neviděl. Ale on je ani vidět nemohl, nebyly dříve puštěné.

Je to jako z filmu Blbý a blbější - policista v Kie si mohl pustit majáky dříve (v řadě jurisdikcí ale v akci legálně nemusí, to je třeba dodat), policista v označeném autě mohl více přemýšlet (zejména proč mu údajný pronásledovaný uhýbá) nebo se ptát dříve, než přikročil k PIT. V jeho prospěch budiž připočteno, že Kia Stinger je v USA vážně neobvyklé policejní auto, ale co to nakonec mění? Pokud ani policista nepochopí, že se potýká se skutečným skrytým policejním autem, jak to má chápat obyčejný člověk? Neoznačená auta nechť si ponechají detektivové na cesty k jiným zločinům, zastavovat řidiče na silnici by měla jen ta označená a jasně rozpoznatelná, jinak to může být zdrojem až takto absurdního chaosu.

Policejní Kia Stinger je bizarní věc sama o sobě, ale do čeho se to chuděra připletla... Podívejte se na závěr akce sami níže. Foto: Kia

Zdroj: Carscoops

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.