Dodnes úplně nový, ovšem totálně oholený Ford Focus legendární první generace se prodal za směšné peníze před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Ne ze všech automobilových „časových kapslí” se vyklubou ty správné vlaky do minulosti vyhledávané záplavou sběratelů, kteří jejich ceny vyženou až do závratných výšin. V tomto případě je to snad i jednoduše pochopitelné.

Možná si vzpomenete na dodnes úplně nový Ford Focus první generace, který se nedávno objevil v aukci na Bring a Trailer. Byla to na jednu stranu pozoruhodná věc, neboť jak jinak se dnes můžete setkat v takovém stavu s touto automobilovou legendou než tak, že ji dealer neprodanou „zapomene” na svém skladu po dlouhých 20 let? Na tu druhou jsme ale navzdory určitým přednostem vozu nečekali, že by se prodal nějak zvlášť draho.

Sice to byl „ten Focus I”, pro Ford pomalu revoluční vůz, který oslovil miliony lidí na celém světě, jenže nešlo o nic jako verzi RS nebo aspoň ST. Jednalo se úplně základní, navíc americké provedení s karoserií sedan. Tedy docela nepůvabné auto se „švihadly” místo předních elektrických oken, o něčem jako klimatizaci si pak mohl kupující nechat jen zdát. Jasně, jednoduché auto, které skoro nepůjde zničit, to byla jistě jeho výhoda. Ale přitáhne taková vlastnost větší obchodní zájem?

Nečekali jsme to, a tak se to ani nestalo. Vůz byl tedy nakonec v aukci prodán jen za 7 900 dolarů, což je v přepočtu asi 182 tisíc korun. To jsou vcelku směšné peníze a nikomu se zřetelně nevyplatilo ho schovat pro „pozdější generace” - jako nový stál 14 tisíc dolarů a s přihlédnutím k inflaci by se dnes musel prodat aspoň za 24 300 USD (562 tisíc Kč), aby byla jeho cena aspoň relativně stejná. Nestalo se, ani zdaleka.

Dodejme, ze auto od roku 2002 do roku 2022 stálo na skladu prodejce až do chvíle, než firma ukončila svou činnost. Pak bylo auto nalezeno, vyčištěno a dáno do aukce s nájezdem pouhých 216 km. Kdyby aspoň bylo v dokonalém stavu, mohlo by na některé svérázné sběratele zafungovat, s různými kosmetickými vadami včetně popáleniny od cigarety na sedadle řidiče ale zjevně neměl šanci.

Hodně svérázný první Focus jako časová kapsle na sběratele nezapůsobil, v aukci Bring A Trailer se prodal za docela směšné peníze. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Zdroj: Bring A Trailer, tiskové materiály

Petr Miler

