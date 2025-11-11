Dokáže se nejlepší sportovní sedan dneška vyrovnat osmiválcovým „hrdinům minulosti”? Slavný novinář má smutnou odpověď
Petr ProkopecPokud se někde sami sebe ptáte, zda nejste trochu mimo, když se vám chlupy na těle ježí při pohledu na auta jako Audi RS4 B7, BMW M3 E90 nebo Mercedes C63 AMG W204, což se vám při pohledu na srovnatelné nové modely nestane? No, Jason Cammisa vám to rozmlouvat nebude.
před 9 hodinami | Petr Prokopec
Pokud se někde sami sebe ptáte, zda nejste trochu mimo, když se vám chlupy na těle ježí při pohledu na auta jako Audi RS4 B7, BMW M3 E90 nebo Mercedes C63 AMG W204, což se vám při pohledu na srovnatelné nové modely nestane? No, Jason Cammisa vám to rozmlouvat nebude.
Na počátku roku 2008 se Facebook stal nejnavštěvovanější sociální sítí světa. O pár měsíců později čínský Peking hostil letní olympijské hry, zatímco podzim byl ve znamení finanční krize. Jak ovšem nyní připomněl Jason Cammisa, automobiloví nadšenci si vůbec poprvé mohli pořídit hned tři německé osmiválcové sedany. Ve všech případech šlo navíc o atmosférické jednotky, které byly v případě Audi RS4 a BMW M3 spojeny s manuální převodovkou. Mnichovští pak stejně jako Mercedes-Benz C63 zaměstnávali pouze zadní nápravu, zatímco u čtyř kruhů vsadili na tradiční Quattro.
Cammisa se v branži stejně jako my pohybuje dost dlouho, že tyto vozy mohl otestovat už v době jejich příchodu na trh. V rámci nové videosérie RetroSpective od Hagerty se nyní rozhodl, že se k ní vrátí, a zjistí, zda má pořád co nabídnout. A aby toto srovnání bylo úplné, skupinku rozšířil o „nejlepší kompaktní sportovní sedan, jaký dnes můžete koupit“. Takové auto nicméně již nemá logo Audi, BMW či Mercedesu, dokonce se nevyrábí ani v Německu či Evropě. Místo toho jde o Cadillac CT4-V Blackwing.
Už jen to dokládá, jak moc se dnes nabídka výrobců ze starého kontinentu nepotkává s představami automobilových nadšenců. Pro ně totiž není důležitá jen rychlost, ale veškerý jízdní projev. Svůj vůz zkrátka chtějí cítit, chtějí ho slyšet - nikoli jen přes reproduktory - a zároveň jej chtějí mít pod kontrolou. Což ovšem znamená, že jakkoli Cadillac má publiku co nabídnout, s téměř 20 let starou trojicí v klíčových aspektech nezvládá držet krok. I proto, že jej pohání přeplňovaný šestiválec.
Dle Cammisy by tak koncernu General Motors stačilo velmi málo k tomu, aby každému dal zapomenout na minulost, a sice vzít 6,2litrový atmosférický osmiválec z Corvette C8, a usadit jej pod kapotu Blackwingu. Jenže k něčemu takovému bohužel už nedojde, sedan CT4 příští rok skončí a do nabídky značky se aspoň prozatím nevrátí. To ovšem bude znamenat jediné - pokud chcete skutečně řidičský sedan za přijatelné peníze, budete muset už jen do bazarů, ne do showroomů s novými vozy.
Je to smutné zjištění, které by celou řadu výrobců mělo přimět k personálním změnám. O sportovních vozech by totiž měli rozhodovat lidé, kteří s nimi umí zacházet, a tedy ví, po čem publikum opravdu touží, nikoli manažeři vyhození z továren na bonbóny, kteří plní úplně jiná zadání. Máme ovšem pocit, že pokud na něco takového v dohledné době dojde, stane se tak pouze v Americe. Evropa regulacemi sevřená tak moc, že se z těchto kleští bude vymaňovat déle. To je ale dobrá nakonec zpráva pro majitele starších Audi RS4, BMW M3 a Mercedesu C63 AMG, jejichž auta porostou na hodnotě jako máloco. Sami jsme s těmito auty pořád v kontaktu a úsměv, který vám vyloudí z tváře hned po usednutí do nich, dnes není možné zažít v ničem novém.
Hledáte nejlepší sportovní kompaktní sedan současnosti? Překvapivě nepochází z Německa či Evropy, je jím americký Cadillac CT4-V Blackwing, říká Jason Cammisa. Foto: Cadillac
Ovšem ani ten nakonec nadšence neuspokojí tak jako skoro dvacet let staří předchůdci typu BMW M3 E90 (zde ve verzi CRT). To je vlastně smutné. Foto: BMW
Zdroj: Hagerty
