Donedávna nejdražší nové auto světa se ukázalo v Londýně, je jako ponurý vánoční přízrak

/ Foto: Bugatti

Identita jeho majitele zůstává skryta, sám vůz se ale neschovává. Jde tedy nepochybně o jeho výstavní provedení bez klíčové techniky, vzhled je ale kompletní a ohromit dokáže i ve vánočním prostředí.

Jako nejdražší nové auto světa titulujeme vůz, který se hned po opuštění továrny výrobce dočká historicky nejtučnější cenovky. Nejde tedy o absolutně nejdražší vůz, tento titul obvykle patří některému z historických Ferrari, jejichž ceny v aukcích snadno překonávají i 1 miliardu Kč. Na prvenství mezi novým vozy stačí méně.

Dnes tento primát patří unikátnímu Rolls-Roycu, ještě před ním se jím ale honosilo Bugatti, které se rok před koronavirem představilo v Ženevě Bugatti. Jeho cena se v závislosti na vývoji kurzu a lokálních daní pohybuje kolem 400 milionů Kč, a svého času tak bezpečně překonalo předchozího šampiona s cenou asi o 100 milionů nižší. Dnes už si jej hýčká jeho majitel, stále ale není jasné, kdo to je. Jisté je snad jen tolik, že musí jít o někoho extrémně zámožného.

Tento rébus nyní nevyřešíme, na samotné Bugatti La Voiture Noire, jak si stroj celým jménem říká, se ale můžeme znovu podívat. Francouzský unikát německé národnosti byl totiž převezen do Londýna, kde okouzluje publikum před The Londoner Hotel. Nejde o ono hotové auto, ale jeho předobraz, i tak je na něj zajímavý pohled. Vůz je pro ochranu před okolím schován ve skleněném kontejneru a dokresluje předvánoční atmosféru britské metropole. Působí na jednu stranu ponuře, na tu druhou ale nepochybně dokáže uchvátit. Je to takový vánoční přízrak na kolech.

Smyslem jeho britské návštěvy je propagace unikátního, 15litrového šampaňského značky Carbon nazvaného příznačně La Bouteille Noire. Nás alkohol moc nezajímá, ale auta ano, a tak jsme vám „černý vůz” chtěli znovu ukázat i oním „šampáněm”. K dispozici jsou fotky od Bugatti i video youtubera TheTFJJ přímo z místa.

Bugatti La Voiture Noire působí i ve vánoční atmosféře na jednu stranu ponuře, na tu druhou ale velmi impozantně. V Londýně má za úkol propagovat obří, 15litrové šampaňské v karbonovém obalu. Foto: Bugatti

Zdroj: Bugatti

