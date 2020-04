Dostupné malé Bugatti existuje jen na papíře, takové auto by ale nevzniklo poprvé před 2 hodinami | Petr Miler

Tlak na snižování emisí CO2 vede někdy automobilky k bizarním rozhodnutím a výroba relativně levného mini Bugatti by patřilo mezi ně. Nebylo by ovšem první, Aston Martin udělal před léty totéž.

Bugatti má ve srovnání s jinými výrobci exotických aut jednu obrovskou výhodu - je součástí koncernu VW. Na první pohled se může zdát, že jde „jen” o záruku relativní finanční pohody (relativní proto, že ani sebeúspěšnější firma nebude na svých prsou hřát „ztrátového hada” věčně), dnes se ale do popředí dere spíše jiný aspekt. Francouzská značka si díky tomu nemusí dělat hlavu s průměrnými emisemi CO2, nemusí žádat o žádné výjimky ani specifický přístup, prostě je připočte k průměru celé skupiny VW. A potenciální pokuty za pár set prodaných Chironů snadno vyrovná několik prodaných elektrických Škod Citigo. Koenigsegg, Pagani nebo McLaren něco takového říci nemohou.

Kdyby se věci měly jinak, muselo by možná vedení Bugatti přemýšlet nad tím, jak průměrné emise snížit. A jinak než dalším, o mnoho úspornějším modelem by to nešlo. Přesně takto kdysi postupoval Aston Martin, když na trh dostal poslal prťavý Cygnet coby upravenou Toyotu iQ. A přiložené ilustrace Nikity Aksjonova ukazují, jak by to mohlo dopadnout, kdyby se historie opakovala.

Nikita dal na počítači vzniknout autu, kterému říká Bugatti City Hybrid a jde v podstatě o Aston Cygnet v bledě modré. Městské mini s malými proporcemi ale velkým stylem, které by nemělo za cíl nic jiného než snížení emisí značky. A možná by se i zalíbilo manželkám zákazníků Bugatti, kteří o víkendech (asi dvou za rok...) prohánějí své tisícikoňové hypersporty.

Je to fikce a i když by podobné auto nevzniklo poprvé, s její materializací nepočítejme. Jednak jsme již zmínili, že Bugatti nemá motivaci, kterou měl Aston jako samostatná automobilka. A v neposlední řadě - Cygnet byl totální propadák a Britům stejně nikam nepomohl.

