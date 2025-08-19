Dosud neznámý sporťák zajel 5 rekordů 5 okruhů během 5 dnů, navíc mezi nimi přejížděl po vlastní ose

Pokud tohle není ukázka spojení extrémní rychlosti s mimořádnou použitelností a výdrží, pak nevíme, co by jí mělo být. Nová automobilka tak dokázala něco neskutečného. A oceníte hlavně ve chvíli, když si uvědomíte, jak přistupuje k zajíždění traťových časů konkurence.

před 3 hodinami | Petr Prokopec

Dosud neznámý sporťák zajel 5 rekordů 5 okruhů během 5 dnů, navíc mezi nimi přejížděl po vlastní ose

Foto: Czinger

Pokud tohle není ukázka spojení extrémní rychlosti s mimořádnou použitelností a výdrží, pak nevíme, co by jí mělo být. Nová automobilka tak dokázala něco neskutečného. A oceníte hlavně ve chvíli, když si uvědomíte, jak přistupuje k zajíždění traťových časů konkurence.

Každému rekordu ze strany automobilky obvykle předchází velmi pečlivá příprava. Na vybraný okruh tedy zamíří tým mechaniků a jezdců, kteří následně zkouší s několika vozy současně hledat cestu k zajetí dokonalého kola klidně po desítky hodin, během kterých jsou analyzována nasbíraná data. A teprve po řádné přípravě, v jasně stanovenou dobu, kdy panují optimální podnební podmínky, vyrazí vůz či vozy na trať, aby ukázaly soupeřům, jak se to dělá. Při nezdaru se vše opakuje, v případě úspěchu vůz zase zmizí v útrobách kamionu, který ho na okruh přivezl, a je hotovo, na shledanou za rok.

O to více padá čelist před počinem, jakého dosáhla širší veřejnosti spíše neznámá americká automobilka Czinger. Ta byla založena v roce 2019, a rok na to představila svou prvotinu, supersport 21C, který se pyšní sedadlem řidiče usazeným uprostřed. Američané však nezkopírovali konfiguraci McLarenu F1, jejich dílo je dvoumístné a spolujezdec sedí v tandemu. Díky tomu mohl být kokpit maximálně zeštíhlen, což pomohlo aerodynamice. Souběžně s tím Czinger vsadil na novátorský přístup, kdy třmeny brzd a zavěšení jsou součástí jedné jednotky. S tím je spojena redukce hmotnosti.

Vůz váží 1 315 kg, což rozhodně není mnoho, zvláště když si uvědomíme, že užívá hybridní pohon. To kromě baterií o kapacitě 2 kWh tvoří 2,88litrový osmiválec a tři elektromotory. Standardně soustava produkuje 1 267 koní, Czinger však loni přišel s vylepšením, které výkon zvedlo na 1 369 kobyl - z toho 1 065 jde přes sedmistupňovou sekvenční převodovku na zadní kola. A právě s tímto provedením automobilka stanovila ne jeden, ale hned pět okruhových rekordů, a to v pěti dnech během pěti pokusů. Mezi nimi se pak 21C přesouval po vlastní ose.

Pokud si mnete oči, jsme na tom stejně. Skutečně totiž nevíme, nad čím žasnout dřív. Už pět rekordů na pěti okruzích je sám o sobě velmi působivý počin. Ale dosáhnout ho v pěti dnech? A ještě mezitím urazit zhruba 1 600 kilometrů s tímtéž vozem po veřejných silnicích? To už chce nejen do nejmenšího detailu propracovanou logistiku a auto nemalé kvality, nýbrž i trochu štěstí. A Czinger ho zjevně měl velmi hodně, neboť na jednom z okruhů došlo i na kontakt s bariérou a poškození karoserie.

Lze samozřejmě poznamenat, že automobilka měla ve všech destinacích k dispozici servis, mechaniky i čerstvé obutí. Tak jako tak před ní ale musíme smeknout. A už jen dodat, že Czinger nejprve zamířil na Laguna Secu, kde dosáhl času 1 minuty a 24,39 sekundy, čímž překonal svůj loňský rekord (1:24,75). Poté zamířil na Thunderbill Raceway Park, který zajel za 1 minutu a 48,30 sekundy (zlepšení o 3,39 s) a následně na Sonoma Raceway (1:35,05, zlepšení o 0,70 s).

Další zastávkou bylo Willow Springs Raceway, kde 21C dosáhlo času 1:19,73, čímž překonalo dosud nejrychlejší Porsche 911 GT2 RS o 1,35 sekundy. A s časem 2:03,17 zdrtilo The Thermal Club, neboť dosavadní rekord zlepšilo o 10,33 s. To vše jsou opravdu úctyhodné počiny, zvlášť na auto, které na každý okruh dojelo po vlastní ose během tak krátké doby. Podívejte se níže, jak to probíhalo.


Dosud neznámý sporťák zajel 5 rekordů 5 okruhů během 5 dnů, navíc mezi nimi přejížděl po vlastní ose - 1 - Czinger 21C 2025 5 rekordu 01Dosud neznámý sporťák zajel 5 rekordů 5 okruhů během 5 dnů, navíc mezi nimi přejížděl po vlastní ose - 2 - Czinger 21C 2025 5 rekordu 02Dosud neznámý sporťák zajel 5 rekordů 5 okruhů během 5 dnů, navíc mezi nimi přejížděl po vlastní ose - 3 - Czinger 21C 2025 5 rekordu 03Dosud neznámý sporťák zajel 5 rekordů 5 okruhů během 5 dnů, navíc mezi nimi přejížděl po vlastní ose - 4 - Czinger 21C 2025 5 rekordu 04Dosud neznámý sporťák zajel 5 rekordů 5 okruhů během 5 dnů, navíc mezi nimi přejížděl po vlastní ose - 5 - Czinger 21C 2025 5 rekordu 05Dosud neznámý sporťák zajel 5 rekordů 5 okruhů během 5 dnů, navíc mezi nimi přejížděl po vlastní ose - 6 - Czinger 21C 2025 5 rekordu 06Dosud neznámý sporťák zajel 5 rekordů 5 okruhů během 5 dnů, navíc mezi nimi přejížděl po vlastní ose - 7 - Czinger 21C 2025 5 rekordu 07Dosud neznámý sporťák zajel 5 rekordů 5 okruhů během 5 dnů, navíc mezi nimi přejížděl po vlastní ose - 8 - Czinger 21C 2025 5 rekordu 08Dosud neznámý sporťák zajel 5 rekordů 5 okruhů během 5 dnů, navíc mezi nimi přejížděl po vlastní ose - 9 - Czinger 21C 2025 5 rekordu 09
Zajet rekord dnes není nic až tak náročného, zvláště se na něj automobilky dlouhodobě připravují. Czinger však stanovil hned pět rekordů na pěti okruzích v pěti dnech. Foto: Czinger

Dosud neznámý sporťák zajel 5 rekordů 5 okruhů během 5 dnů, navíc mezi nimi přejížděl po vlastní ose - 10 - Czinger 21C 2025 5 rekordu 10Dosud neznámý sporťák zajel 5 rekordů 5 okruhů během 5 dnů, navíc mezi nimi přejížděl po vlastní ose - 11 - Czinger 21C 2025 5 rekordu 11Dosud neznámý sporťák zajel 5 rekordů 5 okruhů během 5 dnů, navíc mezi nimi přejížděl po vlastní ose - 12 - Czinger 21C 2025 5 rekordu 12Dosud neznámý sporťák zajel 5 rekordů 5 okruhů během 5 dnů, navíc mezi nimi přejížděl po vlastní ose - 13 - Czinger 21C 2025 5 rekordu 13Dosud neznámý sporťák zajel 5 rekordů 5 okruhů během 5 dnů, navíc mezi nimi přejížděl po vlastní ose - 14 - Czinger 21C 2025 5 rekordu 14Dosud neznámý sporťák zajel 5 rekordů 5 okruhů během 5 dnů, navíc mezi nimi přejížděl po vlastní ose - 15 - Czinger 21C 2025 5 rekordu 15Dosud neznámý sporťák zajel 5 rekordů 5 okruhů během 5 dnů, navíc mezi nimi přejížděl po vlastní ose - 16 - Czinger 21C 2025 5 rekordu 16
Jeho sporťák 21C se mezi destinacemi přepravil po vlastní ose. Foto: Czinger

Dosud neznámý sporťák zajel 5 rekordů 5 okruhů během 5 dnů, navíc mezi nimi přejížděl po vlastní ose - 17 - Czinger 21C 2025 5 rekordu 17Dosud neznámý sporťák zajel 5 rekordů 5 okruhů během 5 dnů, navíc mezi nimi přejížděl po vlastní ose - 18 - Czinger 21C 2025 5 rekordu 18Dosud neznámý sporťák zajel 5 rekordů 5 okruhů během 5 dnů, navíc mezi nimi přejížděl po vlastní ose - 19 - Czinger 21C 2025 5 rekordu 19
Na místě ale pochopitelně vždy nechyběl patřičný servis. Foto: Czinger

Zdroj: Czinger

Petr Prokopec

