Dosud neznámý sporťák zajel 5 rekordů 5 okruhů během 5 dnů, navíc mezi nimi přejížděl po vlastní ose
Petr ProkopecPokud tohle není ukázka spojení extrémní rychlosti s mimořádnou použitelností a výdrží, pak nevíme, co by jí mělo být. Nová automobilka tak dokázala něco neskutečného. A oceníte hlavně ve chvíli, když si uvědomíte, jak přistupuje k zajíždění traťových časů konkurence.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Dosud neznámý sporťák zajel 5 rekordů 5 okruhů během 5 dnů, navíc mezi nimi přejížděl po vlastní ose
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Pokud tohle není ukázka spojení extrémní rychlosti s mimořádnou použitelností a výdrží, pak nevíme, co by jí mělo být. Nová automobilka tak dokázala něco neskutečného. A oceníte hlavně ve chvíli, když si uvědomíte, jak přistupuje k zajíždění traťových časů konkurence.
Každému rekordu ze strany automobilky obvykle předchází velmi pečlivá příprava. Na vybraný okruh tedy zamíří tým mechaniků a jezdců, kteří následně zkouší s několika vozy současně hledat cestu k zajetí dokonalého kola klidně po desítky hodin, během kterých jsou analyzována nasbíraná data. A teprve po řádné přípravě, v jasně stanovenou dobu, kdy panují optimální podnební podmínky, vyrazí vůz či vozy na trať, aby ukázaly soupeřům, jak se to dělá. Při nezdaru se vše opakuje, v případě úspěchu vůz zase zmizí v útrobách kamionu, který ho na okruh přivezl, a je hotovo, na shledanou za rok.
O to více padá čelist před počinem, jakého dosáhla širší veřejnosti spíše neznámá americká automobilka Czinger. Ta byla založena v roce 2019, a rok na to představila svou prvotinu, supersport 21C, který se pyšní sedadlem řidiče usazeným uprostřed. Američané však nezkopírovali konfiguraci McLarenu F1, jejich dílo je dvoumístné a spolujezdec sedí v tandemu. Díky tomu mohl být kokpit maximálně zeštíhlen, což pomohlo aerodynamice. Souběžně s tím Czinger vsadil na novátorský přístup, kdy třmeny brzd a zavěšení jsou součástí jedné jednotky. S tím je spojena redukce hmotnosti.
Vůz váží 1 315 kg, což rozhodně není mnoho, zvláště když si uvědomíme, že užívá hybridní pohon. To kromě baterií o kapacitě 2 kWh tvoří 2,88litrový osmiválec a tři elektromotory. Standardně soustava produkuje 1 267 koní, Czinger však loni přišel s vylepšením, které výkon zvedlo na 1 369 kobyl - z toho 1 065 jde přes sedmistupňovou sekvenční převodovku na zadní kola. A právě s tímto provedením automobilka stanovila ne jeden, ale hned pět okruhových rekordů, a to v pěti dnech během pěti pokusů. Mezi nimi se pak 21C přesouval po vlastní ose.
Pokud si mnete oči, jsme na tom stejně. Skutečně totiž nevíme, nad čím žasnout dřív. Už pět rekordů na pěti okruzích je sám o sobě velmi působivý počin. Ale dosáhnout ho v pěti dnech? A ještě mezitím urazit zhruba 1 600 kilometrů s tímtéž vozem po veřejných silnicích? To už chce nejen do nejmenšího detailu propracovanou logistiku a auto nemalé kvality, nýbrž i trochu štěstí. A Czinger ho zjevně měl velmi hodně, neboť na jednom z okruhů došlo i na kontakt s bariérou a poškození karoserie.
Lze samozřejmě poznamenat, že automobilka měla ve všech destinacích k dispozici servis, mechaniky i čerstvé obutí. Tak jako tak před ní ale musíme smeknout. A už jen dodat, že Czinger nejprve zamířil na Laguna Secu, kde dosáhl času 1 minuty a 24,39 sekundy, čímž překonal svůj loňský rekord (1:24,75). Poté zamířil na Thunderbill Raceway Park, který zajel za 1 minutu a 48,30 sekundy (zlepšení o 3,39 s) a následně na Sonoma Raceway (1:35,05, zlepšení o 0,70 s).
Další zastávkou bylo Willow Springs Raceway, kde 21C dosáhlo času 1:19,73, čímž překonalo dosud nejrychlejší Porsche 911 GT2 RS o 1,35 sekundy. A s časem 2:03,17 zdrtilo The Thermal Club, neboť dosavadní rekord zlepšilo o 10,33 s. To vše jsou opravdu úctyhodné počiny, zvlášť na auto, které na každý okruh dojelo po vlastní ose během tak krátké doby. Podívejte se níže, jak to probíhalo.
Zajet rekord dnes není nic až tak náročného, zvláště se na něj automobilky dlouhodobě připravují. Czinger však stanovil hned pět rekordů na pěti okruzích v pěti dnech. Foto: Czinger
Jeho sporťák 21C se mezi destinacemi přepravil po vlastní ose. Foto: Czinger
Na místě ale pochopitelně vždy nechyběl patřičný servis. Foto: Czinger
Zdroj: Czinger
Bleskovky
- Dosud neznámý sporťák zajel 5 rekordů 5 okruhů během 5 dnů, navíc mezi nimi přejížděl po vlastní ose
před 4 hodinami
- Rusové poslali na silnice svůj revoluční tahač. Vidíte ho celý, na fotce nic nechybí
včera
- Už se ví, kolik musel nizozemský miliardář zaplatit za unikání Bugatti „Mlha”, postavili ho jen pro něj
17.8.2025
Nové na MotoForum.cz
- Gonzalezův poškozený chladič 14:09
- Moreira míří do MotoGP 10:00
- MS Side se jelo o víkendu v Assenu včera 15:36
- Red Bull Rookies Cup pokračoval na Red Bull Rookies Ringu včera 15:13
- Marc Marquez je letos prakticky neporazitelným králem MotoGP 17.8.2025
Nejčtenější články
- Opěvovaná Corvette C8 to rozbalila na německé dálnici v základní evropské verzi. Na „levnej americkej kýbl” exceluje
19.7.2025
- Renomovaná značka bojuje se stále tragičtější kvalitou. Letos vyhlásila už 90 svolávacích akcí, jen ta poslední ji vyjde na 12 miliard
19.7.2025
- Od „nadřazené technologie” k imitaci „dinosaurů”: Porsche s novým elektromobilem udělá přesně to, co roky zarytě odmítalo
19.7.2025
- Nula lidí. Manažer automobilky poctivě sečetl počet zákazníků, kteří si od ní chtěli koupit elektrické auto, tím vývoj skončil
20.7.2025
- Automobilka vietnamského nudlového miliardáře to po fiasku osobních aut zkouší s lacinou dodávkou, oholila ji až na dřeň
20.7.2025
Živá témata na fóru
- S větrem ve vlasech.... 08.19. 14:39 - pavproch
- Právní oříšky v dopravě a jejich řešení 08.19. 14:06 - GeneHawkins
- Dříve M135i, nyní ///M2 08.18. 21:22 - Vrooom
- Onboard videa 08.17. 21:20 - M.Z.
- Hlavní silnice v zahraničí 08.17. 06:37 - petr_riha
- Sraz AutoForařů na Nurburgring Nordschleife 08.16. 19:59 - Vrooom
- Rychlodotazy 08.16. 09:35 - řidičBOB
- Politický koutek 08.15. 07:19 - řidičBOB