Dosud tajná soukromá sbírka nejlepších Bugatti se poprvé ukázala světu, hodnota aut jde do miliard
Petr MilerJe to fascinující smečka strojů v čele s unikátním Voiture Noire, svého času nejdražším novým autem světa, které má samo o sobě hodnotu ve stovkách milionů. Ale pořád se nemůžeme zbavit pocitu, že tu něco nesedí.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Dosud tajná soukromá sbírka nejlepších Bugatti se poprvé ukázala světu, hodnota aut jde do miliard
před 4 hodinami | Petr Miler
Je to fascinující smečka strojů v čele s unikátním Voiture Noire, svého času nejdražším novým autem světa, které má samo o sobě hodnotu ve stovkách milionů. Ale pořád se nemůžeme zbavit pocitu, že tu něco nesedí.
Prakticky celý svůj dospělý život se točím kolem aut, zejména v Česku a Nizozemsku, částečně i v Německu. A mohu vám říci, že jen v těchto třech zemích najdete nepočet pozoruhodných sbírek více či méně výjimečných aut, o kterých by vás ani nenapadlo, že existují. Některé se staly notoricky známými, některé se proměnily dokonce cosi jako muzea, naprostá většina ale zůstává soukromou kratochvílí svých majitelů, se kterou nemají důvod se chlubit. Pustí vás do nich jako nadšence, klidně i po nepříliš dlouhé „známosti”, to ano, snaha sdílet nadšení s jinými blázny do aut je nezměrná. Ale jinak? Zvlášť v Evropě se úspěch trestá, a tak je lepší nebýt moc na očích.
Většinu opravdu výjimečných kolekcí tedy skrze média nikdy nepoznáte, o překvapivější je existence videa níže od kanálu Edition One Off na Youtube, které nám motá hlavu. Třeba už tím, že naprosto neznámý kanál s minimem odběratelů najednou vytáhne video stylizované pomalu jako bondovku a ukáže v ní něco, co musí být největší sbírkou Bugatti na světě - starých i nových, „běžně” prodejných i světu jinak nedostupných. A to prosím včetně Voiture Noire, které bylo loni obskurně na prodej.
Existuje vůbec něco takového? Možná ano, ale nejsme si jisti. Autoři hovoří o „tajném místě někde ve Wolfsburgu”, ale to „tajné místo” je zjevně Autostadt, který budete znát hlavně jako muzeum Volkswagenu. Ta auta známe z řady výstav právě v Autostadtu, některá mají dokonce podložky s nápisem Autostadt a jsou mezi nimi nejen unikátní vozy, ale prototypy a dokonce i jedna testovací mula. Pokud to není mišmaš aut, která patří různým majitelům a Autostadt je zrovna neschraňuje, pokud to nejsou auta přímo VW Group, pak může jít v podstatě jen o vozy někoho z rodiny Porsche či Piëchů, které skupinu VW v podstatě ovládají. Auta tedy dotyčný garážuje přímo ve Wolfsburgu a muzeu jsou k dispozici, jak se mu zamane, což zase tak tajemně nevyznívá.
Buď jak buď je to pozoruhodný shluk aut. Vedle unikátního La Voiture Noire, které je poctou vozu Jeana Bugattiho Type 57SC Atlantic, jenž se ztratil při přepravě během druhé světové války, vidíme také hromadu Chironů, Veyronů a EB110, je tu také několik předválečných Bugatti včetně Type 41 Royale. A ony prototypy od raných provedení Veyronu i Chironu až po žluté Lamborghini Diablo VT, ve kterém firma testovala motor W16, který měl původně dostat Veyron. Jak by se k něčemu takovému někdo dostal, nebýt přímo sám úzce propojen s automobilkou?
Osobu majitele ale nakonec nechme být, podstatná jsou auta. A těch je na videu níže opravdu požehnaně. Tedy pokud přežijete úvod herecky zralý na zlatou malinu a pak asi 10 minut záběrů na lidi ona auta komentující místo toho, aby se kamera věnovala vozům. Ale nechceme si stěžovat, díky i za to, co zbylo...
Auta na videu níže jsou dobře známá z expozic Autostadtu, takže se nabízí otázka, jak moc soukromá sbírka to je. Ale i tak je hodná pozornosti. Foto: Autostadt, tiskové materiály
Zdroje: Edition One Off@Youtube, Autostadt
Bleskovky
- Dosud tajná soukromá sbírka nejlepších Bugatti se poprvé ukázala světu, hodnota aut jde do miliard
před 5 hodinami
- Slavný designér a architekt si nechal vyrobit Porsche ve stylu svých bot, výsledek rozhodně nesedne každému
včera
- Elektrické BMW M3 dostane umělý zvuk motoru, jaký spalovací M3 nikdy neměla, je to směšné a trapné
23.1.2026
Nejnovější články
- Číňané to v Evropě zkusí s levným sporťákem bez jediné dotykové obrazovky, zatím dorazí 1 000 kusů
před 46 minutami
- Test ADAC ukázal tragický dopad zimního počasí na spotřebu a dojezd elektromobilů. A to proběhl jen v 0 stupních v laboratoři
před 2 hodinami
- VW dosud se svou levnou značkou bodoval. Teď dostal skvělý nápad, i s ní přejde na elektromobily
před 3 hodinami
- Dosud tajná soukromá sbírka nejlepších Bugatti se poprvé ukázala světu, hodnota aut jde do miliard
před 5 hodinami
- Toyota zakázala víc než 100 tisícům majitelů svých aut funkci vzdáleného startu, za mrazivých rán už si vůz předem nevytopí
před 6 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva