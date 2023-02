Dotace EU na jednu v Česku soukromě používanou Teslu je největší absurdita v dějinách přerozdělování před 5 hodinami | Petr Miler

Pokud vám tohle přijde normální, pak se někomu podařilo ve vaší mysli hrubě ohnout měřítka toho, co by za normální považováno být mělo. Aby všichni ostatní někomu přispívali na provoz jednoho soukromého auta v rámci programu na podporu podnikání je nesmysl století.

Jsme odpůrci dotací a přerozdělování jako takového. Hospodárně s penězi tradičně zachází jen ten, komu patří, který se o ně musel zasloužit. A byť v reálném světě není možné vystačit si ryze s takovým principem, míra zacházení rozličných institucí s penězi těch druhých by ve snaze o efektivní fungování společnosti měla být minimalizována.

Bohužel žijeme uprostřed zřízení, kde se děje pravý opak. Stále více peněz je odváděno do centrálních rozpočtů, které pak na základě iracionálních faktorů míří směrem, kde by jinak nikdy neskončily. Ještě nutně není nic špatného na tom investovat do silnice vedoucí do Horní Dolní, aby se z ní postupem času stala třeba Horní Horní, často ale tyto penězovody připomínají jednu píseň: „V Africe z letadla snickersky hážeme, to je to kouzlo, který dokážeme.” Taková kouzla zejména fondy EU opravdu dokážou, co takhle smysluplné věci? O tom by se šlo dlouze přít.

Když mi dnes kolega poslal fotku, kterou můžete vidět na twitterovém příspěvku níže, myslel jsem si, že je to vtip. Ukazuje nálepku na zádi Tesly, podle všeho Model 3, která byla spolufinancována EU. Zní to jako dobrý „prank”, jak říkají Američané, jak zesměšnit všechny ty cedulky hlásající, na jaké nesmysly kde přidala EU polovinu peněz, které ji někdo poslal, zatímco zbytek spolykaly její struktury. Ona je to ale skutečnost. Někdo si vážně řekl o dotaci v rámci programu na podporu podnikání na jedno auto pro soukromé využití a dostal ji. Je to celé v oficiální evidenci a vidíme i detaily, zejména výši dotace 369 243 Kč.

Dotace bývají absurdní často, jak ale praví autor snímku, tohle je „nejvíc”, co kdo kdy viděl. Pokud vám to tak nepřijde, asi jste už vyrostli v prostředí, které s přerozdělováním stojí a padá. A zažijete ho padnout. Jinak pro ukázku absurdity celé věci stačí citovat jednoho z reagujících: „Dotace. Dotace na auto. Dotace na auto z USA. Dotace na auto z USA pro soukromé použití. Dotace na auto z USA pro soukromé použití z Evropského fondu pro regionální rozvoj, operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.” Není co dodat, je to jeden velký protimluv sám o sobě.

Ale jinak gratulujeme panu inženýrovi Martinu Fojtkovi k tomu, že dává celé zemi lekci z oportunismu. Tohle je vážně vrchol. Ale není nutné závidět, třeba vás někdy sveze, dost pravděpodobně jste mu na jeho soukromý vůz pro podporu konkurenceschopnosti při odpoledních cestách po nákupech přispěli.

EU zjevně jede čím dál větší dotační bomby, jak můžete vidět níže. Co ještě chybí? „Posílám humry kurýrem do Afriky, hydratuju chudý lidi šánem z mý fabriky, mávnutím hůlky státní dluh smažeme, to je to to kouzlo, co my dokážeme.” Ilustrační foto: Tesla

Petr Miler

