Dovoz čínských aut do Evropy roste o víc jak 100 procent, v Česku jsou na tom letos některá líp dokonce o 1 070 procent

Z pohledu na „tvrdá data” je zjevné, že stavidla už se protrhla a příval čínských aut do Evropy bude těžké zastavit. A neděje se tak jen všude jinde, Česko spíše kráčí v čele zemí, kde se Číňanům velmi daří.

Kolikrát jsme v minulosti slyšeli věty jako: „Číňané se tu s auty nechytnou!” A když už byl někdo směrem k jejich vozům optimističtější, tvrdil něco v tom smyslu, že jinde prorazit mohou, ale v Česku? Tady určitě ne, tady jsou lidé konzervativní a drží se svých oblíbených značek. Nyní před sebou máme data mapující vývoj čínských dovozů za uplynulý měsíc do zemí EU a nedá se říci, že by na prvním tvrzení bylo něco pravdy. A z údajů SDA je patrné, že ani Češi tomuto trendu nevzdorují, právě naopak.

Začněme tím prvním. Podle agentury Bloomberg bylo v září z Číny do Evropy dovezeno celkem 91 tisíc vozů, což představuje meziroční nárůst o 107 procent. Možná si řeknete, že 91 tisíc aut není zase tolik, ale vynásobte si to dvanácti. Bavíme se už o víc jak milionu aut ročně, to není málo. Vzhledem k tomu, že statistiky nejsou schopny rozlišit zemi původu značky těchto vozů, spadne sem i část Tesel, Volv nebo BMW, ale dominantní jsou striktně čínské vozy automobilek jako BYD nebo SAIC, zejména pak její značky MG.

Právě ta ukazuje, jak je možné s čínským zbožím na čtyřech kolech prorazit i v Česku. V září u nás MG v Česku zaznamenalo dalších 217 prodejů, které pomohly dotvořit jeho už 1778kusový roční odbyt. To znamená meziroční nárůst dokonce o 1 070 procent a výstup prakticky z ničeho až nad úroveň značek jako Citroën, Mazda nebo Tesla, o Hondě, Nissanu nebo Fiatu ani nemluvě. A i Opel, Volvo, Suzuki či dokonce Renault a Peugeot jsou více nebo méně na dostřel.

Je vidět, že když - zvlášť v době do značné míry uměle vyvolané drahoty místních výrobců - přijde někdo se smysluplnými auty za dobré peníze (MG tu prodává téměř bezvýhradně své spalovací vozy, i když nabízí také elektromobily a hybridy), lidem je celkem jedno, že jde o čínské zboží. Hovořit o tom, že jistý Rubikon byl právě překročen, asi není nemístné. Pokud se čínské novinky neukážou být zoufale nespolehlivými či jinak problematickými, cesta k dřívějšímu statu quo bude nadobro uzavřena.

MG ZS je jedním z největších čínských trháků v Evropě, i v Česku si letos našlo už 1 354 kupců. Prodejně tak překonává dokonce i některé modely Škody. Diví se tomu někdo při jeho vzhledu, výbavě, technice a ceně? Foto: MG Motor

