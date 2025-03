„Drahá SUV jsou nesmysl!” říkají Britové poté, co levnou Dacii Duster postavili proti násobně dražší Toyotě Land Cruiser před 4 hodinami | Petr Prokopec

Japonský off-road provází mimořádně dobrá reputace, když se ale postaví vedle rumunské láce v terénu, jeho sláva bledne. Navíc se dá předpokládat, že v reálu si díky nižší ceně budou lidé jeho terénních schopností užívat daleko víc.

Poměrně často se za volantem moderních aut divím, proč jsou vybaveny tou či onou funkcí. Vezměte si kupříkladu současná SUV a jejich off-roadové režimy, které v reálu nevyužije snad ani jeden člověk z tisíce. Jakkoli je hezké, že chytrá elektronika dokáže identifikovat sebemenší prokluz kteréhokoli z kol a vykompenzovat ztrátu trakce aktivitou ve třech ostatních rozích, není to k ničemu, když máte 20palcové ráfky s nízkoprofilovými pneumatikami. S něčím takovým opouštět hladký asfalt dost dobře nejde. A to nemluvím třeba o exkluzivním laku v hodnotě dalšího auta.

Právě z těchto důvodů lidé i v době protiruských nálad nedají dopustit na takovou Ladu Niva, která se pro změnu cítí nesvá právě na silnicích. Vyrazte s ní ale do terénu a bude excelovat, přičemž vás ani nenapadne, abyste se strachovali o cokoli. Je na to stavěná a pár menších šrámů je tady součástí patiny, který vám ostudu dělat opravdu nebude, to spíš právě naopak. A podobně je na tom Dacia Duster, vlastně taková modernější Niva. Stačí vám na ni deset průměrných českých platů, u verze 4x4 dvanáct. A tak se ani o stávající generaci rumunského SUV ne budete obávat o moc víc než o ruský originál.

A jakmile zpevněný asfalt skutečně opustíte, můžete směle poměřovat síly i s mnohem dražšími vozy, jak se nově rozhodl prokázat Mat Watson z Carwow. Ten současný Duster postavil na startovní čáru terénního souboje s Toyotou Land Cruiser a říká, že drahá SUV jsou nesmysl. Oba vozy totiž dělí neskutečná cenová propast (Duster 4x4 stojí 595 000 Kč, Land Cruiser startuje na 1 990 000 Kč), navíc ani rozdíl v technice (mild-hybridní benzinová jedna-dvojka se 130 koňmi versus 2,8litrový turbodiesel produkující 204 koní) nekompenzuje rozdíl v hmotnosti (1 390 kg versus 2 335 kg), která má na jízdu v terénu také svůj vliv. Na straně Dacie navíc stojí větší světlá výška (217 mm versus 205 mm), což se Toyota pokouší kompenzovat podvozkem čítajícím řadu diferenciálů. A selhává.

Navzdory několikanásobně vyšší ceně získaly Dacia i Toyota v testu stejný počet bodů, což mluví za vše. Mat i jeho kolegové se pak sice shodují v tom, že třeba do Afriky by si vzali raději Land Cruiser, což není těžké chápat, to však nebylo podstatou srovnání. Morální vítězství tak jde jednoznačně za levnějším vozem, jehož majitele ve finále můžete vidět v terénu i častěji. Nakonec i kvůli částce, kterou zaplatili a kvůli které jsou ochotni přehlédnout pár škrábanců. Touto optikou jsou drahá SUV skutečně nesmysl, jen prázdná hra na „freestyle”.

Duster s pohonem 4x4 je u nás k mání za necelých 600 tisíc korun... Foto: Dacia



...přesto je v terénu vyrovnaným soupeřem pro Land Cruiser, který startuje na 1 990 000 Kč. Co k tomu dodat? Foto: Toyota

