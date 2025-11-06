Dražba cenných aut slavné aukční firmy se proměnila v demoliční derby poté, co jednomu z jejích řidičů „ujela noha”
Petr MilerByla to nehoda a nehody se prostě stávají, následky jsou ale v tomto případě až kruté. Řetězová nehoda poškodila několik cenných aut a tři lidé skončili v nemocnici. To je opravdu smutná bilance na jedno „ujetí nohy” při pouhém servisním přesunu.
před 6 hodinami | Petr Miler
Pravidelně píšeme o velkých automobilových dražbách slavných aukčních firem jako jsou RM Sotheby's, Bonhams nebo Mecum Auctions. Pokud jste se některé z nich někdy zúčastnili, víte, že jde o místa plná lesku, na kterých se to hekticky jen hemží historicky významnými auty, která se následně na malou chvíli stanou předmětem zájmu dražitele. A ten je neopakovatelným způsobem, ze kterého by se normálnímu člověku zapletl jazyk, pustí mezi tygry v aréně. Nechá je po nich házet milionovými částkami, někdy i v dolarech, až si jeden z nich urve svou kořist.
Je to vážně podívaná, kterou v posledních posílají do ústraní všemožné online aukce, klasické dražby ale jedou dál. A ukazují nejen svou blyštivou, ale také odvrácenou tvář, která je e-dražbám cizí. Při těch „fyzických” je totiž nutné všechna auta navézt na jedno místo, kde se o ně někdo musí starat. A ten někdo nemohou být jejich dosavadní majitelé. Firmy tak zaměstnávají lidi, kteří s auty manipulují a ne vždy - vlastní zkušenost - jsou k nim tak ohleduplní, jak by si člověk představoval. A někdy také udělají chybu.
Přesně to se stalo na stalo na víkendové aukci firmy Mecum ve Fort Worth v Texasu, kde měla najatému řidiči společnosti při manipulaci s upraveným Jeepem Willys z roku 1958 „ujet noha”, což způsobilo, že naboural do nedaleko stojící Corvette C2 z roku 1966. Náraz ale musel být velmi silný, neboť řetězová reakce neskončila zde - poškozen byl také Pontiac Firebird Trans Am z roku 1977 a následně též Corvette ZR1 C7 z roku 2019.
Fotky celé události nám poskytl člověk, který si na Redditu říká Zyncon a podle nějž opravdu nešlo o banalitu - při nehodě měli být zraněni tři lidé, kteří skončili v nemocnici. Z aut nejhůř dopadla i krásná Vette C2, ale i Trans Am a prakticky nejetá ZR1 byly citelně poničené. Aby věc byla ještě horší, vše se odehrálo po dražbě, tedy v momentě, kdy auta už byla prodaná novým majitelům, což Mecum dostává do hodně složité pozice. I když prodaná... Všechna ne, Willys si kupce nenašel. Že by to celé „od něj” byl jeden velký revanš? Když ne já, tak ani vy?
Poškodit na tak malém prostoru tolik krásných aut je skoro kumšt. Někdo od Mecumu to dokázal... Foto: Zyncon@Reddit, publikováno se souhlasem
Zdroj: Zyncon@Reddit
