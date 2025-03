Drzí zloději ukradli díly ze sedmi aut přímo v sídle slavného úpravce, výsledkem je škoda za 7 milionů dnes | Petr Miler

/ Foto: Abt Sportsline, tiskové materiály

Tady se někdo opravdu nedržel zkrátka a „očesávání” aut si pořádně užil. Odmontoval z nich ty nejcennější zvenčí dostupné díly a i při jejich prodeji pod cenou si přijde na velmi zajímavé peníze.

„Okrádání” aut, tedy jejich zbavování obvykle zvnějšku (ale někdy i zevnitř) dostupných dílů bohužel není ničím novým, takové případy vídáme roky. Popularita tohoto druhu krádeží roste s tím, jak jsou komponenty drahé a jak obtížné (a rizikové) je ukrást celé auto. Však proč si špinit ruce s potenciálně snadno identifikovatelným BMW M5, když si z něj někde u cesty můžete ukrást nejcennější komponenty, které si ke konkrétnímu autu někdo zpětně přiřadí jen obtížně, že?

Terčem zlodějů se ale v takových případech obvykle stává jedno auto, které si navíc odvezou někam do bezpečí daleko mimo civilizaci, aby dále snížili riziko dopadení. To člověk nebo spíš lidé, kteří před pár dny navštívili sídlo slavného německého úpravce Abt Sportsline, si s něčím takovým hlavu nedělali. A jednali.

Jak ukazuje také sám spolumajitel a marketingový šéf firmy Christian Abt na videu níže, zloději se s tím opravdu nepárali a brali hlavně kola, keramické brzdy a někdy i světla ze šesti Audi RS6 a jednoho Audi RS Q3. Auta byla na místě ponechána na dlažebních kostkách, takže skoro můžeme říci, že šlo o nějaké Arseny Lupiny. Však jim čest nedovolila spustit auta přímo na matičku zem, což by je dál poškodilo.

Mezi postiženými vozy by také RS6 „Johann Abt Signature Edition” z fotek níže, což by Christian mohl brát i trochu osobně. Ale nestalo se - zůstal v klidu, zdůraznil, že firma je pro takové případy pojištěná a dokonce žertuje, že nyní zvažuje rozjed „trendu aut bez kol“, což by byla vskutku originální úprava.

Případ řeší kriminálka z Kemptenu, která škodu odhaduje na masivních 300 tisíc Eur, tedy asi 7,5 milionu Kč. Kdybyste náhodou někde - třeba i v Česku - zaznamenali podezřelé nabídky sad karbon-keramických brzd na Audi RS6, disků kol z RS6 „Johann Abt Signature Edition” a další díly, které můžete vidět níže, ale už ne výše, dejte policistům vědět. Oni, pojišťovna firmy Abt a snad nakonec i samotní majitelé budou rádi, když se vše vyjasní.

RS6 od Abtu pamatují lepší dny, skončily ale hned v několika exemplářích tak, jak můžete vidět okolo. Foto: Abt Sportsline, tiskové materiály

Zdroje: Abt Sportsline, Kriminalpolizeiinspektion Kempten (Allgäu)

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.