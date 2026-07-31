Důchodce našel originální cestu, jak vyřadit z funkce dopravní kamery policie, aniž by se jich dotkl. Dočkal se okamžité podpory okolí
Petr ProkopecJe to řešení efektivní ve smyslu vyřazení z činnosti, ne už tolik ve smyslu úsilí, které je nutné vynaložit na eliminaci jedné kamery. Spíš než o to tu ale jde o tichý protest, se kterým lidé evidentně souzní.
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Důchodce našel originální cestu, jak vyřadit z funkce dopravní kamery policie, aniž by se jich dotkl. Dočkal se okamžité podpory okolí
31.7.2026 | Petr Prokopec
Je to řešení efektivní ve smyslu vyřazení z činnosti, ne už tolik ve smyslu úsilí, které je nutné vynaložit na eliminaci jedné kamery. Spíš než o to tu ale jde o tichý protest, se kterým lidé evidentně souzní.
Američané jsou odmala vychováváni k vysoké úctě ke svým ústavním právům. A tak si jich také cení a zachovávají jejich faktickou platnost. To je něco, co od nás a vlastně ani z naprosté většiny světa neznáme - základní ústavní práva jsou všude podobná, ale stala se spíš cárem papíru, nakonec listina základních práv a svobod byla součástí ústavy i v dobách komunistického Československa. A jak s ní bylo nakládáno.
USA jsou dnes snad jediná země světa, kde se lze spolehnout třeba na reálnou ochranu svobody projevu nebo ochranu proti dvojímu obvinění ze spáchání stejného trestného činu. Systém relativně vágně definovaných, judikaturou ale postupně vycizelovaných základních práv je pro Američany modlou, kterou si nikdo obvykle nedovolí ignorovat. A pokud to přece jen udělá, u soudu se postupně domůžete zastání, i kdybyste to měli hnát tak daleko jako třeba jistý Larry Flynt.
Klíčový je v USA také čtvrtý dodatek ústavy, který každému občanovi Spojených států zaručuje, že státem a jeho orgány nemůže být neoprávněně, rozumějte bezdůvodně kontrolován. S tím se ovšem do stále většího křížku dostávají systémy automatické detekce registračních značek aut. Lidé je totiž vnímají jako systém dovolující bezdůvodně sledovat pohyb konkrétních lidí kdykoli a kdekoli se v jejím dosahu objeví. Něco takového se jim pochopitelně nelíbí, a tak se začínají bouřit.
Sedmasedmdesátiletý Carl Gunn z Floridy patří mezi takové odpůrce patří, na rozdíl od některých se ovšem rozhodl pro tichý, skoro se chce říci až pasivní boj. Každou sobotu tak opouští svůj domov v St. Petersburgu na Floridě a jde si sednout k jedné z kamer, jejíž výhled následně zakryje síťkou na čištění bazénů. A tak jí fakticky vyřadí z funkce, aniž by se jí dotknul. „Říkal jsem si, jak mohu vyjádřit svůj názor. Ostatní ničí majetek, a to já dělat nechci,“ vysvětlil pak kanálu Fox 13 důvod svého neobvyklého protestu.
Ten se setkal s okamžitou podporou okolí, jak můžete spatřit i na videu níže. O pana Gunna (dobré jméno na člověka, který se vyhýbá použití... „gunu”) se pochopitelně zajímá policie, těžko ale může zakročit proti někomu, kdo se síťkou na čištění bazénů sedí u sinice. A kdyby to přece jen udělala, okolí je zjevně na straně Carla G. Nosí mu jídlo, pití a další dárky, jeden z řidičů pak v momentě, kdy policie pana Gunna vyslýchá, křičí jeho směrem: „Jak se jmenujete? Zaplatím za vás kauci!”
Podle policie se v St. Petersburgu nachází přibližně 50 kamer společnosti Flock Systems, přičemž Gunn uvedl, že bude každou sobotu blokovat vždy odlišnou. Dotyčný se přitom obává hlavně toho, jak dlouho jsou data skladována a kdo k nim má přístup. Vedle toho je ovšem třeba poukázat také na přešlapy policie a chybovost systému. Tento problém přitom není spojen jen s kamerami společnosti Flock Systems, ale i s jinými firmami. Jakkoli tedy mnohá města kvůli stále větší kontroverzi od nejznámějšího dodavatele přešla k Axonu, Motorole či Rekor Systems, podstata problému nemizí.
Kamery Flock Systems jsou v USA spojené s nemalou kontroverzí, i proto od nich mnohá města ustupují. Protesty, jako ten dnes probíraný, pomáhají na celý problém upozornit. Foto: Flock Systems, tiskové materiály
— Matt Van Swol (@mattvanswol) July 28, 2026
A 77-year-old Florida man staged a one-man protest against a Flock camera, blocking it's view by holding a 12-foot POOL SKIMMER against it.
He was caught on camera being interrogated by police and a man driving by says, "What's your name? I'll bail you out!"
Then… pic.twitter.com/jjfl9Xl3pQ
Zdroj: Fox 13
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