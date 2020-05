Důchodkyni se nějakým způsobem podařilo „zaparkovat“ své auto střechách jiných vozů před 3 hodinami | Petr Prokopec

Incident jako z filmu si naštěstí nevyžádal jiné oběti než zúčastněná auta. Postarší řidička omylem zařadila zpátečku a následně v panice již nedokázala sundat nohu z plynu.

Nad některými dopravními nehodami zůstává rozum stát. Nejinak je tomu i v případě incidentu, který se odehrál před dvěma dny na Floridě. Cadillac XTS totiž do jisté míry napodobil monster trucky a skončil na střeše Volkswagenu Jetta a Dodge Journey. Nešlo nicméně o finále nějaké zábavné show, kdy se řidiči věci poněkud vymkly z rukou.

Co přesně se tedy stalo? Díky záběrům Christophera Creranda není třeba o incidentu jakkoliv spekulovat - postarší řidička omylem zařadila na automatu zpátečku místo „Déčka“ a následně poměrně vehementně zašlápla plynový pedál. Pohyb opačným než zamýšleným směrem ale vyústil v záchvat paniky, kvůli čemuž řidička nepřešlápla na brzdu.

Cadillac tedy vylétl z parkoviště banky SunTrust a zamířil si to na silnici County Road 486, kde nejprve zkřížil cestu řidičům v jednom směru, než po překonání dělícího trávníku ohrozil i ty v tom druhém. Následně řidička zatočila volantem, díky čemuž se sedan začal vracet zase zpět směrem k parkovišti. To se přitom v daném úseku nachází lehce pod úrovní vozovky, která je navíc znovu ohraničena trávníkem. Mimo to narostlo i tempo vozu jedoucího stále na zpátečku.

Výsledek tohoto incidentu jsme popsali již v úvodu, pročež aktuálně jen doplníme, že jen zázrakem nebyl nikdo zraněn. Platí to i o samotné řidičce a její podobně staré spolujezdkyni, které skončily pouze v šoku. Je to štěstí v neštěstí - nebýt koronaviru, který silnice, chodníky i parkoviště učinil poloprázdnými, celá nehoda by nejspíše měla o poznání horší konec.

Nad podobnými incidenty zůstává rozum stát, v tomto případě jsou následky tragikomické

Zdroj: Christopher Crerand@Facebook

Petr Prokopec