Dva Godoti od Tesly si to rozdali v improvizovaném sprintu. Do cíle dorazili oba, k zákazníkům jen jeden

A to je třeba se ptát, jak moc vážně lze předání prvních aut vybraným klientům považovat za reálný začátek prodejů. Tak jako tak můžeme Teslu Semi a Teslu Cybertruck vidět sprintovat bok po boku.

O Elonu Muskovi a jím stále pevně ovládané Tesle lze prohlásit leccos, určitě ale nelze říci, že by tyto dvě entity prosluly dodržováním časových plánů. Když se před pár dny Musk blýskl svým vystoupením na dnu Tesly pro investory, jeden z analytiků komentoval jeho slova lakonicky - vezměte si Muskova avíza, vynásobte časové předpoklady dvěma a možná dostanete to, čeho se skutečně dočkáte.

Tak nějak to je, neboť Tesla - i když je o ní slyšet den co den - má dnes nejvíce zastaralé portfolio modelů po Ladě a roky neuvedla do prodeje nic zásadně nového. Její novinky tak začínají připomínat proslulého Godota, na kterého se čeká, čeká a čeká, on ale nikdy nedorazí. Třeba v případě tahače Tesla Semi jsme byli svědkem premiéry vozu už v roce 2017 (sic), až koncem loňského roku jsme se ale dočkali dodání prvních vyrobených aut, a to pořád není běžný prodej. Navíc se takto dodané vozy porouchávají jako na běžícím pásu.

Pickup zvaný Cybertruck na tom není o mnoho lépe, neboť se poprvé představil už v roce 2019. A pokud se koncem letošního roku povede Tesle aspoň něco podobného jako v případě zmíněných Semi, bude to menší zázrak. V automobilové branži je přitom krajně neobvyklé, aby mezi premiérou funkčního konceptu a začátkem prodejů stejně vyhlížejícího vozu uběhlo pět nebo šest let, to je skutečně extrém. A to raději nezmiňujeme druhou generaci Roadsteru...

Buď jak buď, pokud zrovna první dvě zmíněné novinky nedočkavě vyhlížíte, můžete se podívat na jejich vzájemný sprint právě pod taktovkou Tesly. Nebude to souboj na ostří nože, spíše taková dynamická spolujízda, přesto je to zajímavý pohled, byť zatím pouze neoficiální. Vzhledem k přítomnosti dronu nad střechami obou vozů ale jistě šlo o natáčení nějakého oficiálního klipu, který dříve nebo později uvidíme. Do cíle tedy dorazila obě auta společně, kdy aspoň jedno z nich dorazí ke skutečným zákazníkům „z ulice”, ví v tuto chvíli asi jen bůh. Ani na Muska bychom nesázeli…

