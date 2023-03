Dva lidové sporťáky, které dělí 22 let vývoje, si to rozdaly ve sprintu. Výsledek je smutný včera | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Říká se, že pokrok nezastavíte a moderní auta mají před těmi staršími náskok už díky sofistikovanější technice. Jenže když se na startovní čáru postaví Honda S2000, nemá nikdo nic jisté.

Příští rok oslavíme pětadvacetileté výročí od premiéry Hondy S2000. Necelé čtvrtstoletí přitom bez problémů stačilo na to, aby se z japonského roadsteru stala jedna z velkých automobilových legend. Za tím stojí především pohonné ústrojí, jakkoliv řada lidí neznalých věci nebude na první dobrou považovat dvoulitrový čtyřválec za nic výjimečného. Je nicméně třeba si uvědomit, že tato jednotka již v roce 1999 zvládala produkovat neskutečných 240 koní, tedy 120 koní na litr objemu. Vystačila si přitom bez turba, elektrifikace, prostě čehokoli navíc.

Aby to nebylo málo, první série vozu vyráběná do roku 2003 dostala do vínku i muší hmotnost. Dvoumístný roadster osazený manuálem a pohon zadních kol na vahách ukazoval jen 1 274 kilogramů. Abyste z něj ovšem dostali maximum, bylo třeba nemalého umu. Oněch 240 koní totiž přicházelo ke slovu až v 8 300 otáčkách. Než přitom měli pod pravou nohou plný potenciál motoru, jednotka přepřáhla na ostrou vačku, tehdy přišel proslulý kopanec do zad.

Je tedy vlastně snadno pochopitelné, proč S2000 dodnes přitahuje automobilové nadšence. Dokáže však obstát v porovnání s moderní produkcí? To se rozhodli ověřit kolegové z Nového Zélandu, kteří vedle kultovního roadsteru postavili na startovní čáru Toyotu GR86. Tedy vůz vyznávající pomalu tutéž „starou školu“. Také v tomto případě totiž pod přední kapotou odvádí svou práci atmosférická jednotka. Oproti první generaci však její výkon narostl na 2,4 litru, zatímco v rámci výkonu lze počítat s 234 koňmi.

Hmotnost GR86 je přitom prakticky stejná jako u Hondy, skutečně zde tak máme vyrovnané soupeře. Byť S2000 přeci jen tahá za delší kus provazu. Stovky totiž dle tvrzení značky dosahuje již po 6,2 sekundách, tedy o desetinu rychleji než v případě Toyoty. Nesmíme však zapomínat na pokrok učiněný díky technice. Platí to hlavně o pevných startech, kdy sofistikované systémy pustí na kola jen takové stádo, s jakým se dovedou vypořádat. Reálně by tedy GR86 mohlo Hondě ukázat záda, ne naopak.

První rozjížďka to jen potvrzuje, za ztrátou v cíli ale spíš než cokoli jiného stojí řidič, který si evidentně již odvykl na to, že existovala dostupná silniční auta, jejichž motor zvládal točit až 9 000 ot./min. Jeho „ostych“ byl nicméně jen krátkodobý, při druhém pokusu se totiž již červeného pole nebál. S2000 tak získala zlato, které v rámci třetí jízdy potvrdila. Ani by nás ani nepřekvapilo, kdyby se ceny těch několika málo exemplářů nabízených k prodeji už poněkolikáté skokově zvedly.

I proto je nakonec výsledek smutný. Jednak je zjevné, že lepší auto vzniklo už před více než 20 roky. Jednak je faktem, že S2000 jsou už dnes drahé jako čert. A i kdybyste se „spokojili” s GR86, dostanete nejspíše stejně houby s octem, neboť uměle omezená produkce (kvůli emisí CO2) pro starý kontinent je beztak vyprodaná. Kudy z této šlamastyky vede cesta ven pro nadšence toužícího po podobném autě?

Výroba S2000 skončila dvanáct let předtím, než na trh zamířila druhá generace Toyoty GR86. Přesto je to nakonec roadster, který ve sprintech doveze svého majitele do cíle jako první. Smutné. Foto: Honda/Toyota

Petr Prokopec

