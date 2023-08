Dva muži málem zemřeli poté, co to obyčejným osobním autem zkusili vzít zkratkou přes Údolí smrti před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: National Park Service, CC0 Public Domain

Vypadá to na jedny z nejvážnějších kandidátů na letošní Darwinovu cenu, jejich jednání ale za nastalých okolností nebylo zase tak nepochopitelné. Nic to ovšem nemění na tom, že se do šlamastyky dostali sami zanedbáním řádné přípravy.

Některá místa svými jmény trochu přehání, americké Údolí smrti ale nepatří mezi ně. Však je to místo s nejvyšší kdy zaznamenanou teplotou na Zemi. A i když se o platnosti rekordu +57° C debatuje, přes 55 stupňů je na tomto místě velmi pravidelně. Máloco dokáže v takových místech přežít a kdo pro to rozhodně není stvořený, je člověk.

Je navíc třeba dodat, že přesně z těchto důvodů jde o obecně necivilizované místo. Většina Údolí smrti tedy není pokryta mobilním signálem a jakmile se někde ztratíte, vystavujete se předem snadno prohrané bitvě s přírodou. Vyprávět - naštěstí - o tom mohou dva muži, kteří se s Death Valley dostali do křížku minulý měsíc. A nakonec udělali hloupost tak velkou, že je málem stála život.

Dotyční křižovali tímto místem v Chevroletu Malibu po více či méně obvyklých trasách, nakonec se ale ztratili poté, co špatně odbočili na méně frekventovanou cestu. Měli se v takovém případě hned vrátit zpět, ale neudělali to a po zákoutích tamního národního parku bloudili dlouhé tři hodiny. Až pak si uvědomili, že jim dochází benzín, a tak v zoufalství přikročili k absurdnímu kroku - sjeli ze zpevněné cesty a pokusili se údolí přejet přes tamní solné pláně. Koho udiví, že jejich Chevrolet po chvíli uvízl...

V tu chvíli neměli ani auto, ani palivo na to, aby se mohli ochladit v interiéru a o mobilním signálu si mohli nechat jen zdát. Museli tak dál po svých a málem je to stálo život. Naštěstí se vydali na cestu v noci, kdy teploty klesly někam k 33 stupňům. A kolem třetí ráno se rozdělili, aby každý zkusil najít pomoc jinde. Jeden z nich nakonec našel pomoc po 29 kilometrech (!) chůze a byl schopen s pomocí dobrých duší autem najít a vyzvednout i kolegu ještě před osmou ráno. Tedy ještě před tím, než se v údolí rozhostilo to pravé horké peklo.

Byl i tak na hranici vyčerpání, nakonec ale skončil v nemocnici, kde jej dali zpět do pořádku. Oba muži tak přežili a jejich Chevy nakonec též, jsou ovšem nejlepší připomínkou toho, že na letní cesty do neznámých míst je třeba se řádně připravit. Tím spíše pak, když se ono místo jmenuje Údolí smrti...

Vydat se po hodinách zbytečného bloudění s obyčejným osobákem s minimem paliva přes Údolí smrti vážně nebyl dobrý nápad. Nakonec to dobře dopadlo, ale bylo to o fous. Foto: National Park Service, CC0 Public Domain

Zdroj: CBS

Petr Miler

