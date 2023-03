Dva silniční závodníci, kteří po ztrátě kontroly nabourali dvě Ferrari do domu, dostali naprosto směšné tresty před 4 hodinami | Petr Miler

Jsme ti poslední, kteří by volali po drakonických trestech za chyby řidičů, tohle je ale v tak nekonečném nesouladu s tím, jak je trestáno mnohem méně nebezpečné jednání, že nad tím zůstává rozum stát.

Co je na silnici opravdu nebezpečné? To není žádná řečnická otázka, má jednoznačnou odpověď: Že někdo bourá. Všechno ostatní je jen teorie, nekonečný sled kdyby. Pokud někdo jede rychleji, může způsobit nehodu pravděpodobněji než člověk, který jede pomaleji, říká se. Ano, ale je to jen teorie. Třeba má ten rychlejší řidič mozek Kasparova, reakce Buttona a pod zadkem auto s nejlepšími jízdními vlastnostmi na trhu, osazené přilnavými pneumatikami a karbon-keramickými brzdami. Třeba. Pak se snadno může stát, že nehodu způsobí méně pravděpodobně, neboť i ve vyšší rychlosti problematickým situacím předejde a ty přece jen vzniklé bryskně vyřeší.

Tím neříkáme, že se provoz nemá regulovat, že nemají existovat pravidla, která mají být určitým způsobem vymáhána, s tím vším je třeba souhlasit. Současně je ale třeba si nastavit pevný žebříček priorit, který rozeznává bezpečného řidiče od nebezpečného. Ten nebezpečný v prvé řadě bourá, z nějakého důvodu své auto nezvládá. Možná na nic jiného nemá „buňky”, možná na nic lepšího nemá techniku, možná si moc hraje s mobilem, možná je přirozeně roztržitý, to nikdo nemusí být schopen zjistit. Ale prostě bourá, neosvědčil se. A že třikrát vylétl do pole, kde leda pomohl zemědělcům posekat trávu, a jinak nic, to je jen dílo náhody. Stejně tak mu mohlo do cesty přijít dítě, jiné auto, strom... Podstatné je jenom to, že řízení nezvládl.

Přesto je tohle jednání tolerováno ze všech nejvíce. Ano, když někomu ublížíte, je to trestné, ale jinak je to nic. Je to na drobnou pokutu a policie se vám div neomlouvá, že vám ji dává, když jste si rozbili auto. Koho to zajímá? Neumíte řídit a máte být potrestáni v prvé řadě za to. Neděje se to. Nejsme z těch, kteří by chtěli zákazy řízení za drobné nehody, ale když někdo dokola bourá, je prostě nebezpečný a na silnici nemá co dělat, dokud se neosvědčí. Takto ale zákony nefungují skoro nikde - u nás můžete bourat klidně co týden a vystačíte si s tím celý život. Když ale pojedete ve 3 hodiny ráno 145 km/h na opuštěné okresce, okamžitě dostanete zákaz řízení na několik měsíců. Jaký tohle dává smysl? Prokazatelně se neosvědčit vs. čistě teoreticky moci něco způsobit... To jsou dvě úplně jiné věci, z nichž ta druhá může být nevinná. Tvrdé tresty se ale rozdávají právě za ni.

Není tomu tak jen u nás. Před pár dny jsme psali o případu dvou cizinců, kteří si zjevně jeli zazávodit se svými Ferrari v běžném provozu v Itálii, naprosto nezvládli svá auta a po letu vzduchem přistáli v domě nic netušících lidí, který málem zapálili. Je to věc hodná potrestání, výsledek? Pokuta 87 euro pro každého z nich, která může být snížena o 30 procent, pokud zaplatí včas. Protože prostě jen nepřizpůsobili rychlost situaci. Každý tedy zaplatí asi 1 800 Kč za to, že po padesátce (!) dělali klukoviny a jen shodou náhod zničili akorát svá auta. Kdyby je italská policie změřila o 30 sekund dříve, dostanou zákaz řízení, i když by v tu chvíli nic hrozného nezpůsobili. Jaký tohle dává smysl? To znovu není řečnická otázka, smysl to nedává vůbec žádný.

...a Ferrari F12berlinetta si to v Itálii na silnici rozdali tak, že oba přistáli v cizím domě a jedno z aut se vzňalo, jak můžete vidět níže. Výsledkem je pokuta 87 euro „před slevou”. Není to absurdní ve srovnání s tím, jaké pokuty se rozdávají třeba za rychlost? Ilustrační foto: Ferrari

