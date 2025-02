Dvě z největších silničních stíhaček automobilových dějin si to rozdaly ve sprintu, je to souboj aut za víc než 300 milionů před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Koenigsegg/Bugatti, koláž Autoforum.cz

Podobných srovnání jsme viděli nespočet, kolikrát se v nich ale objevily takové skvosty? Tady se bavíme o smetánce hypersportů od Bugatti a Koenigseggu, ze které se nadšencům podlamují kolena bez rozdílu. Rychlejší ale může být jen jedno z těchto aut.

Britský Carwow dosáhl na Youtube pozoruhodného milníku, jeho videa momentálně odebírá již 10 milionů lidí. A něco takového si logicky žádalo výjimečný příspěvek. Mat Watson se tak spolu se Samem Maher-Loughnanem usadil na startovní čáru závodu ve sprintu ve dvou vozech, jejichž souhrnná hodnota dosahuje právě oněch deseti milionů. Nemluvíme tu ovšem o korunách, nýbrž o librách, přičemž za jednu dle současného kurzu dáte lehce přes 30 Kč. Snadno si tak dokážete spočítat, o jaký balík peněz tu jde.

Co za něj lze pořídit? Bugatti Chiron Super Sport a Koenigsegg Jesko Attack, tedy dva z nejextrémnějších silničních hypersportů historie. První dostal do vínku dnes už legendární čtyřmi turby přeplňovaný osmilitrový šestnáctiválec, který produkuje 1 600 koní, zatímco druhý se chlubí dvěma turby, pěti litry objemu, osmi válci a 1 280 koňmi. To je výkon produkovaný při spalování benzinu, Jesko však zvládá baštit i biopalivo E85, které výkon zvedá dokonce nad úroveň Bugatti.

Jak ovšem Mat dodává, tato finesa není součástí standardní výbavy, místo toho je třeba za ní připlácet. A majitel bílého kousku tak neučinil. Je tedy třeba počítat s nižším výkonem, který je ovšem spojen s nižší hmotností, než jakou má na kontě Bugatti (1 420 kg vs. 1 995 kg). Znamená to tedy, že jsou síly vyrovnány? Ne až tak úplně. I když totiž oba vozy disponují technologií launch control, Jesko je zadokolkou, zatímco Chiron čtyřkolkou.

Právě to je v podstatě rozhodující, neboť Sam během většiny jízd bojoval s trakcí. A s dalšími 400 koňmi mířícími na zadní nápravu oné verze spalující biopalivo by to to bylo jen komplikovanější. Takto se nějak dopracoval do cíle, pochopitelně ale až v závěsu za Bugatti. Spíše než souboj ve zrychlení nás ovšem zaujal závod v brzdění. V tomto ohledu totiž padla výhoda pohonu všech kol, načež byl o půl tuny lehčí Koenigsegg jasným favoritem. Přesto ale Bugatti zastavilo dřív, což pro Švédy není nejlepší vizitka. Podívejte se ale na všechna klání sami a vyhodnoťte si je po svém.

Chiron Super Sport je bez přehánění technologický zázrak, který bude udivovat i dlouho poté, co se motor W16 definitivně stane historií. Foto: Bugatti



Jesko Attack jsme s ohledem na jeho nižší hmotnost hlavně při brzdění považovali za favorita, nakonec však podlehlo i v této disciplíně. Foto: Koenigsegg

Zdroj: Carwow@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.