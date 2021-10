Dvoumístná formule se prohnala v běžném provozu až 243 km/h, její ryk byl slyšet na míle před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ariel

Tento stroj na první pohled nemusí vypadat bůhvíjak rychle, však jeho výkon 310 koní dnes překoná i vrcholný VW Golf. Jenže váží jen 550 kilo, a tak za sebou nechává i skutečnou Formuli Ford.

Velké Británii se přezdívá kolébka motorsporu. A je nutné říci, že zcela oprávněně, neboť v žádné jiné zemi neexistuje tolik výrobců, jejichž vozy neberou v potaz praktičnost nebo celoroční využití. Místo toho se zaměřují čistě na vaše potěšení, a jakkoliv mají registrační značky, v mnoha případech se tak stalo jen díky benevolenci místních úřadů. Ty vám ostatně umožní prohánět se po veřejných komunikacích ve vlastnoručně postavené Formuli, stačí, abyste ji osadili blatníky, světlomety a dalšími předepsanými prvky.

Až na takový extrém si dnes neposvítíme, jakkoliv se mu velmi přiblížíme. Díky prakticky neexistující karoserii vám totiž Ariel Atom dokáže zprostředkovat zážitky, s jakými jsou spojené pouze vrcholné otevřené monoposty. Ve srovnání s takovou Formulí Ford je ostatně výkonnější i rychlejší, zvláště pokud sáhnete po verzi 3.5. Ta totiž dostala přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec od Hondy, jenž byl osazen kompresorem zvyšujícím výkon z 245 na 310 koní.

Jakkoliv se to může zdát málo, zmíněná Formule Ford má k dispozici pouze 140koňové stádo. To poté páruje s 420 kilogramy, což je sice méně než v Arielu, ovšem ani jeho 550 kg není pro pohonnou jednotku zrovna tučným soustem. Stovku tak zvládá za necelé tři sekundy, tedy o takřka sekundu rychleji než monopost modrého oválu. Ten poté překonává i maximálkou, jenž by měla činit 250 km/h. Formule Ford totiž zvládá o přibližně 15 kilometrů méně.

Jak takový kalup vypadá, vám nejlépe přiblíží níže přiložené video. Na něm si můžeme prohlédnout verzi s příplatkovým čelním oknem, díky kterému jezdec nemusí mít helmu. Špunty do uší si nicméně neodpustil, což je s ohledem na jekot kompresoru pochopitelné - jde z něj takový ryk, že bylo celé auto tím nejhlasitějším široko daleko. Neskutečná je přitom okamžitá odezva plynového pedálu, jenž v kombinaci s kratšími převody umožňuje zrychlit na dvoustovku během mžiku. Poté sice motoru začíná docházet šťáva, 243 km/h ale i tak dosáhne.

Ariel Atom 3.5 je opravdu výjimečným vozem, jenž vám zprostředkuje stejné zážitky, s jakými jsou spojené závodní monoposty. I na německé dálnici dokáže ohromit, jak nejlépe zachycuje video níže. Foto: Ariel

Zdroj: AutoTopNL@YouTube

Petr Prokopec

