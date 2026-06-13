Ein Volk, ein Reich, ein Auto: Audi Nuvolari se ukázalo v akci a je to zas jednou vůz, který vypadá líp v kamufláži než bez ní
Petr MilerTo víte, když zpod závoje vykoukne Popelka, je to příjemné překvapení, když některá z jejích sester s obřím chlupatým znaménkem na tváři, je to horší. Audi Nuvolari je tu za jednu z oněch sester a na videu auta bez kamufláže je to jasně patrné.
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Ein Volk, ein Reich, ein Auto: Audi Nuvolari se ukázalo v akci a je to zas jednou vůz, který vypadá líp v kamufláži než bez ní
včera | Petr Miler
To víte, když zpod závoje vykoukne Popelka, je to příjemné překvapení, když některá z jejích sester s obřím chlupatým znaménkem na tváři, je to horší. Audi Nuvolari je tu za jednu z oněch sester a na videu auta bez kamufláže je to jasně patrné.
Audi před týdnem ukázalo nástupce legendární R8, nebaštili jsme mu ale ani vteřinu, že to je projev návratu k racionálnějšímu a zákazníky znovu těšícímu fungování. Kdyby to tak bylo, automobilka udělá skutečnou novou R8, tedy „poor man's Lamborghini”, relativně dostupný supersport, který se pro každodenní používání hodí víc než skoro jakýkoli jiný. Tím původní R8 byla a milovali jsme ji v její první i druhé generaci. Novinka se jménem Nuvolari ničím takovým není a vlastně to ani věrohodně nepředstírá.
Ač to tak Audi pochopitelně neprezentuje, v podstatě jen vzalo existující Lamborghini Temerario a dodalo mu zakázkovou karoserii a interiér. Hotovo dvacet. Aby to tak nepůsobilo, pár dalších změn dorazilo též, jsou ale nepodstatné. To hlavní odhaluje cena a dostupnost - pokud Audi prodá jen 499 aut za cenu ještě zásadně vyšší než u Temeraria, je to prosté marketingové dílo zakázkové karosařiny, ne smysluplný sporťák hodný masové značky typu Audi.
Kapitolou samou pro sebe je design, který některým sedl víc a jiným míň. My patříme mezi ty druhé, vizáž Adolfa H. německému autu nikdy slušet nebude. A jakési kubistické pojetí designu se prostě moc nehodí na pohybující se objekt. Auto tedy je ještě relativně fotogenické, na statických záběrech vypadá docela dobře. Ale není „videogenické”, v pohybu mu to nesluší. Znovu je to náš pohled, ale působí zkrátka nepřirozeně.
To možná vysvětluje, proč Audi ve svých oficiálních materiálech auto nemaskované v pohybu zabírá sestříhané tak, že výsledek vypadá jako Felliniho film. A nové video, kde to nedělá, ukazuje pro změnu maskované auto, jako by snad firma něco zásadního vyvíjela. Znovu jí nevěříme, znovu to považujeme primárně za průhledný marketing - má v podstatě hotový vůz vyvinutý někým jiným, s nímž jeden víkend nechá driftovat piloty F1 na okruhu v Monaku, a další jej vozí po světových okruzích s makováním a tváří se, že s ním něco zásadního dělá? Vytváří takový dojem, to ano, ale jsme přesvědčeni, že ten je primárním cílem. Vorpsrung durch Marketing, to je asi jediný návrat ke kořenům, kterého jsme zde svědky.
Ale zpátky k vnímání designu za jízdy. Naštěstí pro nás bylo auto natočeno minulý víkend v Monaku v akci bez maskování, a tak si tehdejší neoficiální záběry můžete srovnat s těmi oficiálními, které zachycují kamuflované auto na okruhu v Nardó. Třeba to budete vidět jinak, ale v akci v Monaku to autu vůbec nesluší, zvlášť na tamních křivolakých cestách se zdá, jako by se na podvozku vrtěla autu nenáležící karoserie. Zato maskované auto působí solidně. Někdy je lepší neukazovat vše, co říkáte?
Na místě ještě Adolf Nuvolari není takový děs, i když se nám nelíbí. Ale v akci bez kamufláže? A s ní? Podívejte se na to níže. Foto: Audi
Zdroje: Audi, car@Instagram
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