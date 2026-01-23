Elektrické BMW M3 dostane umělý zvuk motoru, jaký spalovací M3 nikdy neměla, je to směšné a trapné
Petr ProkopecMnichovská automobilka o zdravý rozum úplně nepřišla, ale trajektorie, kterou nastoupila s chystanou elektrickou M3, má k racionalitě opravdu daleko. Falešný zvuk motoru, který auto nejenže nemá, ale dokonce ani nikdy nemělo, je jen absurditou pro pozéry.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Elektrické BMW M3 dostane umělý zvuk motoru, jaký spalovací M3 nikdy neměla, je to směšné a trapné
před 2 hodinami | Petr Prokopec
Mnichovská automobilka o zdravý rozum úplně nepřišla, ale trajektorie, kterou nastoupila s chystanou elektrickou M3, má k racionalitě opravdu daleko. Falešný zvuk motoru, který auto nejenže nemá, ale dokonce ani nikdy nemělo, je jen absurditou pro pozéry.
V březnu letošního roku uplyne 40 let od chvíle, kdy BMW zahájilo výrobu vůbec první generace ikonického modelu M3. Ten zpočátku disponoval čtyřválcovým motorem, v roce 1992 ovšem mnichovští u nové varianty E36 přepřáhli na řadový šestiválec. Toho se pak drží dodnes, jakkoli v letech 2007 až 2013 udělali výjimku a pod kapotou generace E90 nabízeli dokonce čtyřlitrový osmiválec.
Ať už ale mělo pohonné ústrojí jakýkoli počet válců a různý objem, pokaždé se jednalo o benzinový motor, který šlo spojit s manuální převodovkou. Ta výkonem zásobovala zadní kola, v posledních letech alternativně i všechna čtyři (ale s jasnou preferencí zadku), M3 tak bylo po právu zapsáno do historie jako řidičský ideál. Majitele do hry v nemalé míře vtahoval také zvuk a vibrace, které byly autentické, i když v posledních letech uměle trochu zesílené. Šlo to ale vypnout a reálný projev těšil též.
S jídlem ale roste chuť, a tak Mnichov u nové generace plánuje revoluci. Šestiválcové provedení se sice z nabídky pakovat nemá, doplněno ovšem bude plně elektrickou variantou. BMW doufá, že změní vnímání světa týkající se sportovních aut s elektrickým pohonem. Daleko spíše ale i3M dopadne stejně jako elektrický Dodge Charger, který měl přepsat pravidla muscle cars. A zatím přepisuje leda historii největších automobilových fiasek dějin.
Jakkoli totiž novinka se čtyřmi elektromotory, kdy každý dostane na povel jedno kolo, nabídne obrovský výkon a s ním spojenou jízdní dynamiku, hlavně pak v přímém směru, zároveň bude spojena také s nemalou falší. BMW jí totiž hodlá nadělit umělý zvukový doprovod. Už zvuky jako z Hvězdných válek, která tato auta občas generují, jsou k smíchu, BMW ale dojde na škále trapnosti a směšnosti ještě o úroveň dál. Zvuk bude simulovat tóny spalovacího motoru, který vůz pochopitelně nemá. A co víc, nikdy neměl, nezůstane tedy jen šestiválců či osmiválce.
Značka pustila do světa nové video, které mapuje další část vývoje. Tentokrát se tedy podíváme do studia, kde BMW ladí soundtrack pro i3M. A kromě toho, že u toho využívá motory a výfuky osmiválcového M3 GTS a šestiválcového M4 GTS, došlo také na zapojení desetiválcové M6. Elektromobil tak nabídne zvukový doprovod, jaký spalovací M3 nikdy míst ani nemohla.
Jsme si jisti, že tohle „fejkování“ není krok správným směrem. Jak bylo zmíněno, M3 je zapsána do historie jako řidičský ideál, má svou pověst, svůj odkaz, svou nezaměnitelnou image. BMW si jí nyní půjčuje pro úplně jinak koncipované auto a ohýbá veškerý odkaz způsobem, který může těšit jen pozéry, ne nadšené řidiče. To ohrožuje reputaci celé značky, po které nikdo nic takového nežádal. Z případného nezájmu by tak neměla být překvapena, my jím tedy překvapeni určitě nebudeme.
Díky čtyřem elektromotorům roztáčejícím každé kolo zvlášť nabídne elektrická M3 jistě spoustu dynamiky, bude to ale ještě pravověrná M3, když bude mj. simulovat zvuk motoru, který nemá a nikdy ani neměla? Foto: BMW
Zdroj: BMW
Bleskovky
- Elektrické BMW M3 dostane umělý zvuk motoru, jaký spalovací M3 nikdy neměla, je to směšné a trapné
před 3 hodinami
- „Bugatti pro chudé” ve sprintu ukázalo svou pravou tvář, vytřelo podlahu i s upraveným 1200koňovým Ferrari
před 8 hodinami
- Peugeot ohromil reklamou plnou koček. A vyhrál si s ní. Jenže málokdo si pamatuje, co vlastně propaguje
21.1.2026
Nejnovější články
- Jeden z největších propadáků moderních aut skončil po pouhých dvou letech na trhu. Možná jste si ani nevšimli, že se prodává
před 46 minutami
- „Žádná přirozená poptávka po elektromobilech neexistuje,” říká nový šéf Stellantisu a varuje před tím, do čeho se Evropa žene
před 2 hodinami
- Elektrické BMW M3 dostane umělý zvuk motoru, jaký spalovací M3 nikdy neměla, je to směšné a trapné
před 3 hodinami
- Jeremy Clarkson strhal levný velký čínský kombík pro Evropu. Po 20 km s ním skončil, je to prý lepidlo na tapety se stěrači
před 4 hodinami
- Přepište dějiny, motory V8 se vrací. Automobilka jich letos musí vyrobit třikrát víc než loni, poptávka je obrovská
před 5 hodinami
Živá témata na fóru
- BMW Divize 01.23. 15:47 - pavproch
- VZKAZY 01.23. 14:43 - pavproch
- Politický koutek 01.23. 11:51 - GeneHawkins
- Pomoc s pragmatickým výběrem auta - dvoudotaz :) 01.22. 23:56 - littleon
- Zbraňový koutek 01.22. 20:32 - řidičBOB
- Elektromobily a vse kolem nich 01.22. 16:09 - řidičBOB
- Lampárna (stěžovatelna) 01.22. 13:29 - Brus
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 01.22. 13:10 - řidičBOB