Elektrický Mercedes převedl v akci svůj falešný zvuk motoru, zní jako rozbitý kluzák ze Star Wars před 6 hodinami | Petr Prokopec

Motory elektrických aut prakticky nejsou slyšet, a tak se výrobci snaží najít způsoby, jak zvukový projev uměle nahradit. Řešení zvolené Mercedesem intenzivně zvedá obočí.

Když se před lety v autech poprvé objevily zvukové generátory, prakticky každý to výrobcům „dával sežrat“. Ani my nejsme příznivci této falše, současně ale chápeme, proč se automobilky touto cestou vydaly. Přeplňované motory moc nezní, evropské hlukové normy jsou stále přísnější, a tak výrobci museli kdysi libozvučné soundtracky chtě nechtě řádně utlumit. Snahy zamaskovat absenci přirozeného zvukového projevu reproduktory se ale poněkud zvrhla - spousta aut od BMW M3 až po VW Golf R zní ve sportovních módech tak uměle a nepříjemně, že se to pomalu nedá vydržet, natož aby si to člověk užíval. A to ani nemluvíme o tom, že některé dvoulitrové diesely zkouší znít jako benzinové osmiválce, tedy alespoň uvnitř.

S rozvojem elektromobility nicméně přišly zcela nové výzvy, alternativní pohon se totiž projevuje téměř neslyšně. A jelikož je navíc brán jako pohon budoucnosti, vlastně by nás nemělo překvapit, že výrobci v tomto ohledu míří futuristickým směrem. Otázkou nicméně je, zda je to dobře. Když se totiž zaposloucháme do zvuku, jakým se projevuje nový Mercedes-Benz EQS na videu níže, pak se nám na mysl nekradou zrovna pozitivní emoce. Vůz zní, jako kdyby byl porouchaný, navíc zřetelně kopíruje slavný sci-fi film.

Mercedes totiž u vozů osazených audio systémem Burmester nabízí různé volby zvukového doprovodu, z nichž jednou je varianta Vivid Flux. Po jejím aktivování ovšem nebudete mít ani tak dojem, že jste usedli do vrcholné limuzíny třícípé hvězdy, nýbrž do jednoho z kluzáků, který ve snímku Star Wars (Epizoda I: Skrytá hrozba) odkazoval na slavný závod koňských spřežení z filmu Ben Hur. Zejména pak takový, u kterého začíná haprovat pulzní pohon, což je asociace, po které německá automobilka nejspíše netoužila.

Třícípá hvězda přitom dodává, že tento zvuk je určen nadšencům do elektromobility, přičemž ovlivnit jej může pozice plynového pedálu, rychlost, rekuperace brzdné energie či zvolený jízdní režim. Mimo tuto možnost je pak k dispozici varianta Silver Waves, stejně jako Roaring Pulse. Mercedes přitom zvažoval i zvuk osmiválce od AMG, nakonec to však zavrhl, neboť spalovací jednotka by v elektrickém voze mohla znít podivně. Zda to ale značka s provedením Vivid Flux vyhrála, zvažte sami, podle nás ani ne.

Mercedes-Benz EQS by rád zaujmul i futuristickým zvukem připomínajícím kluzáky z filmu Star Wars. Zda se mu to podaří, je otázkou, nám to spíše zvedá obočí. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Carscoops

