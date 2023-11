Elektrický propadák Hondy je skutečně mrtvý, skončil po 4 letech. Automobilka o důvodech mlží, nabízí se ale samy před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Honda

S velkou pompou přijel jako vítěz několika anket o auto roku, potichu ale odjel jako poražený z boje o zákazníka. Byl to od začátku nesmysl, Honda přesto ani teď nemá dost odvahy vzít kýbl s popelem a nasypat si ho na hlavu.

Když Němci před čtyřmi roky volili domácí auto roku, dav - slovy Michala Tučného - zašuměl překvapením. A i my jsme zašuměli překvapením. Nebylo to ani tak proto, že v zvítězil jiný než domácí automobil, to se může stát, překvapivé bylo, že se jednalo o Hondu e. Komentovali jsme to tehdy s velkými rozpaky, neboť tohle auto mělo mít od začátku v názvu jedno písmeno navíc a říkat si „bs”, to podle anglické zkratky pro nesmysl.

Ničím jiným Honda e při své velikosti, akceschopnosti a ceně nebyla a být ani nemohla. Už v době své volby stála v Německu 870 tisíc Kč a u nás dokonce přes 900 tisíc, tehdy jste za to pořád mohli mít skoro dvě Octavie. Proč byste si za takové peníze proboha kupovali Hondu e? Samozřejmě, i na každé auto se někde vaří voda, větší obchodní úspěch si ale od tohoto modelu mohl slibovat jen někdo velmi naivní.

Nedostavil se, o „éčku” jsme se opakovaně zmiňovali jako o propadáku a letos už bylo jasné, že skončí bez nástupce. To ale nebylo vše, neboť jen o chvíli později začalo automobilovým světem kolovat, že ve výrobě potichu skončilo. Automobilka to tehdy nepotvrdila ani nevyvrátila, vůz ale v mezičase zmizel z nabídky v Česku, což mohlo a nemuselo být potvrzením - letos se ho u nás prodalo přesně 0 (nula, ani jeden) kusů, takže to mohlo být lokální specifikum. Ale nebylo a není.

Honda e postupně zmizela z katalogů napříč Evropou včetně Německa, ráje to elektrických aut, které si ho zvolilo za vůz roku a zasypalo ho dotacemi. Tamnímu Auto Bildu nyní značka potvrdila, že prodej skončil, pořád ale odmítá uvádět důvod, který ji k tomuto rozhodnutí vedl. Jak ale konstatují sami Němci, vysvětlení se nabízí samo. Podle statistik KBA bylo v roce 2020 prodáno 1 127 Hond tohoto typu, v roce 2021 šlo o 1 256 kusů, loni už jen o 677 a letos o pouhých 101 vozů. Řekli bychom, že jde o klasickou trajektorii prodejů podobných elektrických hloupostí, ale to dnes nechme stranou.

Krom potvrzení konce si skon Hondy e můžeme přeložit ještě do jiného závěru: Jak absurdně odtržené od reality jsou v posledních letech volby auta roku. Jít o nějaké globální ankety, budiž, ale pokud němečtí novináři zvolí jako vůz roku něco, co v Německu neosloví téměř nikoho, jak moc lze věřit jejich schopnosti vnímat požadavky zákazníků a reflektovat je ve své práci? Tohle byla prostě jen jedna z mnoha komedií svého druhu, však jak vůbec mohou podobné ankety vyhrávat elektromobily jinde než v zemích typu Norsko, když všude jinde naprostou většinu trhu tato auta nezajímají a fakticky představují nanejvýš jeden krok vpřed a dva vzad?

Elektrická Honda e byla odsouzena k tomu státe se naprostý prodejním propadákem a přesně tím se stala - u nás, v Německu i v celé Evropě. Kdo soudný ji kdy mohl zvolit autem roku? Foto: Honda

Zdroje: Auto Bild, KBA, SDA

