Elektromobilu za jízdy upadla baterie, je to nové dno uživatelských patálií s těmito auty

Nevíme o případu, kdy by nanejvýš pár měsíců starému spalovacímu autu za jízdy upadl motor, což by logicky znamenalo okamžitý konec jeho akceschopnosti. V případě elektromobilu a baterie, která je spalovacímu motoru nepřímo ekvivalentní, něco takového možné zjevně je.

Koho neděsí představa, že by od zítra, od nového roku nebo třeba od roku 2035 musel jezdit elektrickým autem stůj co stůj, ten zjevně nepoznal, jak stresující život s takovým vozem v prostředí, které mu není ušité na míru, může být. A jak nemožným se může stát jeho používání způsobem, pro který nebyl stvořen.

Mám tu smůlu (anebo to štěstí, dá se na to dívat různě), že když pobývám v Česku, žiji v místě vzdáleném asi 20 kilometrů od nejbližšího většího města. Z takové lokality musíte kamkoli jezdit autem, na takovém místě neexistuje nic jako rychlé dobíjení a když k tomu máte jako hlavní zaměstnání činnost, která pravidelně znamená jezdit stovky kilometrů denně za zákazníky a být kdykoli poté připraven vyrazit na nějaký zásah, je rozumný život s elektromobilem absolutně nemožný. Prostě se to nedá obsloužit, potřebujete mnohem větší dojezd na jeden zásah a mnohem rychlejší možnost doplnění energie. Zkusil jsem to vícekrát a jediné, co poznáte, je zhmotnění rčení „úzkost z dojezdu” - z auta se místo dobrého sluhy stane zlý pán vašeho času.

Tyto problémy mohou přinejmenším pomoci řešit výměnné baterie. Stanice, které by toto obsluhovaly, na vesnici stejně asi nikdy nebudou, ale kdyby byly... Jenže i nad tímto řešením se v poslední době stahují mračna. Nedávno se ukázalo, že se může stát, že stanice přijme výměnou za dobitou baterii poškozený akumulátor se sklony k vzplanutí a nedokážeme si snad ani představit rošambo, které by následovalo po explozi desítek uskladněných paketů. Jak se navíc ukázalo tento týden, pokud baterie není pevnou součástí vozu, může jej také docela snadno opustit, i když si to nepřejete.

Právě to se stalo tento týden v Číně, jak ukazuje video níže. Auto nové, teprve tři měsíce na trhu působící značky Cao Cao, které dal za vznik moloch jménem Geely, se chlubí mimo jiné právě možností vyměnit vybité baterie za nabité během pěti minut. Asi méně už se bude chlubit tím, že tyto baterie také můžete ztratit za jízdy. To je skutečně nové dno uživatelských patálií s elektrickými auty, neboť bez baterie už pochopitelně nedojedete nikam. A vsadit akumulátor do auta jako v případě starších mobilů asi také nepůjde. No, podívejte se na to sami, ani tohle byste nechtěli zažít...

How do you feel when the whole battery pack falls off your EV during driving? pic.twitter.com/g3KBu0blPQ — Ray (@ray4tesla) June 30, 2023

