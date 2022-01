Elon Musk chtěl uplatit studenta, aby zrušil účet na Twitteru, který chytře dokumentuje jeho emisní stopu před 3 hodinami | Petr Prokopec

Když se chcete tvářit jako spasitel planety a přitom existuje veřejně dostupný účet na Twitteru dokumentující, že skoro denně létáte po Státech soukromým tryskáčem, nepůsobí to úplně dobře. Musk jej chtěl nechat zavřít výměnou za peníze, nakonec ale nedal dost.

Není tomu dlouho, kdy jsme poukázali na jeden z temných rysů Elona Muska. Šéf Tesly dokáže být až podle pomstychtivý a jak nyní zjistil magazín Protocol, na vizitku si může připnout i další „péčka“. Musk se evidentně umí chovat i jako pořádný pokrytec, který nemá problém využít svého bohatství, aby to před světem co možná nejvíce zastřel.

Nejbohatší muž světa loni v listopadu zjistil, že na Twitteru existuje účet, který založil devatenáctiletý student Jack Sweeney a který monitoruje pohyb jeho soukromého tryskáče. Jde na to chytře, jím vytvořený algoritmus využívá veřejných dat o pohybu soukromých letadel a automaticky zveřejní, když v případě toho či onoho stroje dojde k určitým událostem, typicky vzlétnutí a přistání.

Účet dokumentuje, že Musk takto létá velmi pravidelně a šéfovi Tesly se tato forma zveřejňování informací o jeho pohybu, které momentálně odebírá 83 tisíc lidí, nelíbila. Zamezit tomu ale nelze, a tak se ozval Sweeneymu s tím, že mu dá 5 tisíc dolarů (cca 110 tisíc Kč), když účet zruší. Prý se strachuje o svou bezpečnost, což je jistě relevantní obava, ale moc nevěříme, že to byl ten pravý důvod. Kdo chce Muska cíleně sledovat v jeho letadle, může tak učinit bez ohledu na Sweeneyho řešení přes řadu jiných aplikací, kouzlo jeho řešení je pouze v tom, že veřejné informace dále zpracovává a mimo jiné dokumentuje Muskovu emisní stopu.

„Můžete to vypnout? Je to bezpečnostní riziko,“ uvedl Musk v soukromé zprávě Sweeneymu s výše zmíněnou nabídkou. Ten nebyl proti, protože jej ale vytvoření celé věci stálo údajně více úsilí, uvedl, že účet vypne výměnou za 50 tisíc dolarů (cca 1,1 milionu Kč), kterými by financoval své studie „a možná i Teslu Model 3”. Šéf Tesly odpověděl, že si to nechá projít hlavou, nakonec ale řekl, že takové peníze nezaplatí, neboť mu to nepřijde správné. Patrně přišel na to, že to pro něj nemá zase takovou cenu a kdokoli může totéž udělat znovu. Bude každému platit přes milion? To zkrátka není cesta.

Účet tak zůstává funkční a můžete se z něj dozvědět třeba i to, že Musk se nedávno otočil na Havaji, inu volno je také třeba... Nechápejte nás špatně, je nám z duše ukradené, kde si Elon Musk létá, je to bohatý a úspěšný člověk a ať si se svým Gulfstreamem G650 dělá, co chce. Ovšem jeho aktivity - a snaha je zastřít - působí trochu jinak, když se pasuje do role spasitele planety, který pomáhá bojovat s klimatickými změnami s pomocí elektromobilů. Připomíná to jiné „klimatické mesiáše“, jako je šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen, která jeden den říká, co každý z nás nemůže udělat pro lepší svět, další ale sama letí tryskáčem z Bratislavy do Vídně.

Elon Musk se zase jednou vybarvil. Nelíbilo se mu, že někdo systematicky zveřejňuje informace o jeho létání soukromým tryskáčem, a tak ho zkusili uplatit, aby účet vypnul. Nedal ale dost a nyní se celá věc provalila. Foto: Matt Rourke, AP

Now going to Austin, Texas, US (AUS, Austin Bergstrom International Airport) arriving in ~6h17m — Elon Musk's Jet (@ElonJet) January 25, 2022

