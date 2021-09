Elon Musk oznámil, že další očekávaná Tesla nedorazí ani pět let po premiéře před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Stává se, že automobilky ukáží nový model a trvá třeba rok, než jej reálně začnou vyrábět a prodávat. Tesle nebude stačit ani pět roků. A možná ani šest.

V listopadu roku 2017 překvapila Tesla celý svět. Elon Musk tehdy během tiskové prezentace elektrického kamionu Semi odhalil i Roadster druhé generace. O příchodu tohoto modelu přitom mimo automobilku prakticky nikdo netušil, doprovodná technická data pak doslova vyrážela dech. Musk totiž oznámil, že vrcholné provedení zvládne stovku již za 1,1 sekundy, a to mimo jiné díky točivému momentu 10 000 Nm na kolech. Zároveň by pak mělo být spojeno s dojezdem až 1 000 km a do výroby zamíří v roce 2020.

Paleta klíčových parametrů se ale rychle začala rozpadat. Točivý moment byl záměrně zkreslený, akcelerace na stovku za takový čas překračuje hranice fyzických možností, reálný dojezd si netroufáme odhadovat a moment příchodu na trh v vlastně také ne. Rok 2020 je pryč, přičemž ve druhém loňském kvartálu Musk oznámil, že start výroby se odkládá na polovinu letošního roku. I ten je ale pryč a nic se neděje.

Šéf Tesly tak už dříve zmínil, že by se montážní linky nakonec měly rozjet až v roce 2022, tedy neskutečných pět let po debutu aut. Nicméně ani to už nyní neplatí, neboť šéf Tesly přišel na svém oblíbeném komunikačním kanálu, tedy na Twitteru, s novými a nepříliš potěšujícími informacemi.

„2021 je rokem šílených výpadků v dodavatelských řetězcích. Bylo by tedy jedno, kdybychom přišli se 17 novinkami, žádnou bychom stejně nedodali. Za předpokladu, že rok 2022 nebude žádné mega drama, by nový Roadster měl dorazit v roce 2023,“ uvedl Musk. Odkázal tak hlavně na nedostatek čipů, jenž momentálně trápí každého výrobce. To je ovšem pouhá výmluva, navíc velmi slabá.

Tím pochopitelně neříkáme, že to nehraje roli. Nová auta ale přichází na trh a i kdyby nedostatek čipů a dalších dílů trápil Teslu více než jiné (spíše se to zdá být naopak), neomluvíte tím zpoždění o mnoho let. Pokud by Roadster loni, vše by se kvůli koronaviru a stávajícímu chaosu dalo pochopit. Jenže jak jsme zmínili v úvodu, vůz debutoval v roce 2017, před čtyřmi roky. Musk navíc neslibuje, že v roce 2023 skutečně dorazí, ale že by dorazit měl, když příští rok nebude „mega drama”. Co se do tohoto termínu vejde, netušíme.

Znamená to tedy, že nový Roadster dorazí v nejlepším případě šest let po svém debutu, což v podstatě odpovídá životnímu cyklu jedné generace. Jde tak o jedno z největších zpoždění v historii nových aut. Je navíc otázkou, zda na debut skutečně dojde, neboť Tesla má problémy i s produkční verzí pick-upu Cybertruck. Ten je pro ni přitom prioritou, což znamená, že pokud příští rok nebude na trhu, pak je prakticky jisté, že v ten přespříští nemůžeme počítat ani s Roadsterem.

Tesla Roadster druhé generace se světu představila v roce 2017, přičemž do výroby měla zamířit již předloni. Nakonec je však otázkou, zda se tak stane alespoň v roce 2023. Foto: Tesla

2021 has been the year of super crazy supply chain shortages, so it wouldn’t matter if we had 17 new products, as none would ship.



Assuming 2022 is not mega drama, new Roadster should ship in 2023. — Elon Musk (@elonmusk) September 1, 2021

