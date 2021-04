Musk se vydal osobně obhlédnout stavbu nové gigatovárny Tesly, přijel Cybertruckem před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

O Elonu Muskovi si lze myslet kde co nelze mu ale upřít schopnost udělat událost i z banality. Stejně je tomu také v případě jeho osobní návštěvy rozestavěné továrny v Austinu v Texasu.

Nechceme se opakovat, Elon Musk ale vždy byl a zřejmě vždy bude v prvé řadě marketingový mág schopný zastat také jiné role. Tuto schopnost osvědčil už mnohokrát a osvědčuje ji dnes a denně i coby šéf Tesly. Americká automobilka zřídka utrácí za jakékoli reklamy, přesto je na očích jako málokterá jiná. Což obzvlášť vynikne, uvážíme-li její omezený význam z hlediska dosahované produkce - víc aut dnes prodává i Dacia, nemluvě o Škodě. A třeba skupina Renault prodává víc aut jen v domácí Francii než Tesla po celém světě, přesto musí utrácet spoustu peněz, aby byl na očích a stejně není vidět tak moc jako Američané.

Že tomu tak je, ukazuje i nejnovější Muskova kejkle. Je docela obvyklé, že šéfové automobilek vyráží na prohlídky závodů, ať už rozestavěných nebo fungujících, výsledkem je ale obvykle tisková zpráva míry záživnosti reportáže o návštěvě Gustáva Husáka na agrárním veletrhu v 80. letech. I když se o tom některá média zmíní, nezajímá to nikoho.

Muskův případ je jiný a stačilo vlastně málo. Na obhlídku stavby nové gigatovárny Tesly v texaském Austinu přijel Cybertruckem, tedy tím potrhlým pick-upem, který automobilka stále nevyrábí a zřejmě ještě hodně dlouho vyrábět nebude, však ani neukázala jeho finální podobu. Jeho kosmický vzhled zasazený do kulis zabláceného prostředí stavby nové fabriky lze ale jen stěží ignorovat.

Sama Tesla k tomu zveřejnila pár fotek, o další materiály se postarali přihlížející. Nyní kolují světem a tvrzení, že to už teď vypadá, jako by už Musk dobyl Mars, jak plánuje, není přehnané. Je to skutečně zvláštní pohled, však si jej dopřejte sami.

Elon Musk se vydal na prohlídku chystané továrny Tesly v Austinu Cybertruckem a je z toho poprask. Scenérie jako tyto či ta na videu níže působí skutečně svérázně. Foto: Tesla

Zdroj: Tesla

Petr Miler