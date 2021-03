Elon Musk si pochvaloval přistání rakety, která záhy explodovala, lidé mu to dali „sežrat” před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: SpaceX

Je to tak jako tak obdivuhodné, krom výsledků práce „té druhé” Muskovy firmy to ale ukazuje i jeho odtržení od reality či snahu ji maskovat. On ani firma nepřiznali, že raketa explodovala, ututlat se to ale jaksi nedalo.

Nejspíše víte, že Elon Musk se neangažuje pouze v Tesle, ale je i šéfem společnosti SpaceX, která se rozhodla dobýt Vesmír. Včera udělala další podstatný krok tímto směrem, neboť úspěšně otestovala tzv. měkké přistání rakety SN10. Radost z jejího návratu byla nicméně krátkodobá, neboť chvíli po usednutí explodovala. Sama firma ale záběry s explozí nezveřejnila a Musk dokonce zašel tak daleko, že si přistání chválil a o explozi též pomlčel. Mezitím se ale informace o výbuchu dávno rozšířila éterem.

S menšími potížemi byl přitom spojen již start rakety, neboť automatické senzory zahlásily, že tři motory Raptor produkují vyšší výkon, než se předpokládalo. Došlo tedy na přerušení odpočítávání a opravu techniky, poté však již SN10 zamířila až do výšky 10 kilometrů nad zemí. Po návratu pak znovu zažehla všechny tři motory namísto dvou jako u předchozího prototypu SN9, aby mohlo dojít jak k převrácení rakety, tak k jejímu bezpečnému dosednutí.

Jakkoliv ovšem byla rychlost rakety výrazně zpomalena, dopad stále nebylo možné hodnotit jako zcela měkký. Byl prý až příliš náročný na její tenké nohy. Podstatnější však bylo, že souběžně s tím došlo na únik kyslíku či metanu, což zažehlo požár. Ten se dálkově ovládaným hasicím přístrojům dařilo držet pod kontrolou, nicméně do celé záležitosti následně promluvil špatný design rakety, jen počítá s příliš nízkou „světlou výškou“.

Jinými slovy, spodní část rakety, takzvaná sukýnka, je spuštěna až příliš nízko, což neumožnilo nasazení vodních hasicích přístrojů v centru požáru. Deset minut po přistání se tedy SN10 znovu vznesla do vzduchu, tentokráte ovšem neplánovaně a v důsledku výbuchu. Musk si přesto vše chválil, lidé na Twitteru ale byli nesmlouvaví. Ti, kteří o výbuchu věděli, hned reagovali slovy jako: „Proč je moje timeline plná záběrů, jak loď přistává a pak exploduje?” nebo: „Dokonce vzlétla dvakrát!” jak připomíná i pár ukázek níže.

Tak jako tak je to obdivuhodná věc, mimo jiné ale připomíná, jak moc rád Musk a jím řízené firmy překrucují realitu ve svůj prospěch, tentokrát ale byla skutečnost příliš viditelná pro všechny. Přejme jemu i Space X pro příště více štěstí a více upřímnosti.

Why is my timeline full of videos of a flying penis landing and then exploding?



pic.twitter.com/jxnbVySuAE — NAR (@narsocial) March 4, 2021

First time a Starship has flown twice! — Owen Sparks (@OwenSparks_) March 4, 2021

Zdroje: SpaceX, Twitter

Petr Prokopec