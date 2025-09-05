Existuje méně vhodné místo pro prodej „nejbělejšího bílého BMW”, než je Jihoafrická republika?
Petr MilerNemáme nic proti bílé, tedy nemáme nic proti jakékoli barvě. Ovšem spojení takové speciality zrovna s touto zemí vyvolává poněkud nepříjemné konotace. Jinde na světě totiž takovou věc v tuto chvíli koupit nejde.
5.9.2025 | Petr Miler
Bílá je samozřejmě jen barva, zejména v posledních letech ale spolu s černou získalo už jen samotné použití těchto slov poněkud kontroverzní nádech. Racionálně je to nesmysl a člověk se musí smát, když Britové v kavárně černou kávu objednávají raději jako „without milk” (tedy „bez mléka”), aby se vyslovení slova „černá” vyhnuli. Ale zkrátka je to tak, cokoli spojeného s lidskými rasami je dnes ožehavé téma a v některých zemích je nepřístojné už něco tak banálního jako říkat černochovi černoch a bělochovi běloch.
Podle nás je to přes čáru, přesto chápeme, že zejména některým problematickým spojením je dobré se vyhnout. Kdysi se spousta kontroverze zvedla kolem upraveného bílého kombíku Audi RS6, které navíc od německé firmy Avus Performance dostalo dodatečné označení „White Powery”, tedy „Bílá síla”. Je jasné, že tu nešlo o žádný rasismus, je to bílé auto s „power” navíc, ale přesto to bylo nešťastné. A to se psal rok 2009. Musíme se tedy ptát, jak moc šťastný je jeden z posledních počinů BMW.
To totiž začalo nabízet aktuální M3 Touring ve verzi, kterou označuje za to „nejbělejší bílé BMW”, jaké kdy vznikalo přímo v továrně. Proč ne, jakkoli samotná specifikace vozu je poněkud pochybná - vnější bílý lak s černými doplňky je ještě celkem běžný, ovšem skutečně bílo-bílý interiér dokonce i s bílým obšitým volantu, bílým čalouněním palubní desky, bílými koberečky... To je vážně trochu „hardcore” i pro ty, kteří světlým interiérům fandí. Nedokážeme si představit, že by se tahle bílá paráda neodrážela v čelním skle za letního dne, nedokážeme si představit, jak koberečky přežijí první déšť nebo jak sedačka zvládne jízdu v propocených modrých džínách. A volant? Ten bude nutně brzy šedý, i kdyby za volantem seděl Ježíš.
Nabízet BMW tohle kdekoli, je to jen věc vkusu, ale přijít s tím v Jihoafrické republice, kde si zrovna s „černou a bílou” užili své? A kde ještě na konci 80. let byly například pláže s nápisy hlásajícími, že jsou „vyhrazeny pouze pro členy bílé rasové skupiny”? To zní zas jednou trochu nešťastně. Ale třeba je to jen náhoda, BMW má na jihu Afriky továrnu a podobná specifikace možná bude brzy k dispozici po celém světě...
„Bílá, bílá, bílá, bílá, komu by se nelíbila. Bílá vrána, bílá noc, bílé není nikdy moc.” No, ani tahle písnička u některých neprochází, bílo-bílý interiér jihoafrické M3 Touring je na tom podobně. Foto: BMW
Zdroj: BMW
